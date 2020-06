Hiába váltottak home office-ra a bűnözők is - A NAV digitális fegyvertára elől nem tudnak elbújni

A NAV stratégiájának középpontjában a gazdasági szervezett bűnözés elleni fellépés áll, arra próbáljuk használni az erőforrásainkat, hogy a legnagyobb károkat okozó bűnszervezeteket megtaláljuk, azonosítsuk és időben megkezdjük a felszámolásukat. Ehhez az összes digitális platformot használjuk, amit a NAV az utóbbi néhány évben létrehozott, és amivel gigantikus adatvagyonra tett szert – jelentette ki Zámbó Péter István dandártábornok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatóhelyettese többek között elmondta azt is, hogy a bűnözők gyorsan alkalmazkodtak a járvány miatt kialakult helyzethez, azonban a hatósági kontroll is megerősödött.

Mire fókuszál a NAV a gazdasági folyamatok nyomon követésekor?

A fókuszban a piactisztítás és a szabálykövető kereskedők védelme áll. A NAV-on belül már negyedik éve működik a Központi Operatív Bizottság, a szakterületek vezetőinek rendszeresen ülésező és egyeztető csoportja. Itt dőlnek el a NAV fellépésének irányai, módjai, az adóellenőrzés, a rendészet, a vámigazgatás és a bűnügyi intézkedések területén. A legfontosabb döntéseket a NAV gigantikus adatvagyonának elemzése alapozza meg, ami feltárja a kockázatokat egyes gazdasági szereplőkre, illetve szektorokra bontva. Az intézkedések palettája nagyon széles: a megelőzéstől, a tájékoztatáson át, egészen a bűnszervezet-felszámoló nyomozóhatósági aktusig terjed, és így alkot egy kerek egészet. A piactisztítás lényege, hogy meghatározott gazdasági szektorokra koncentrálva, komplex megoldással érjünk el eredményt a szürke- és feketegazdaság visszaszorításában. Akár csak az élet valamennyi területén, a kommunikációnak a mi munkánkban is nagy jelentősége van. Kevés, ha mi látjuk az eredményeket, társadalmi szinten is érthetőnek, láthatónak kell lennie, mit, miért teszünk.

Az adómorál és a közpénzekre veszélyes bűncselekmények megítélése szempontjából egy jól megragadott üzenet, egy látványos elfogás megjelenítése több ember szemléletén változtathat, mint akár 50 bűnügy briliáns megoldása a háttérben.

Fotó: Szekeres Máté

A bűncselekmények felderítésében milyen szintű digitalizációt lehet hasznosítani?

A stratégiánk középpontjában a gazdasági szervezett bűnözés elleni fellépés áll. Arra próbáljuk használni az erőforrásainkat, hogy a legnagyobb károkat okozó, célzatosan a költségvetés megkárosítására létrejött bűnszervezeteket megtaláljuk, azonosítsuk és időben megkezdjük a felszámolásukat.

Ehhez az összes digitális platformot használjuk, amit a NAV az utóbbi néhány évben létrehozott, és amivel gigantikus adatvagyonra tett szert.

Hozzánk futnak be a gazdasági szereplők elszámolási adatai, a magánszemélyek adózási adatai, kereskedelmi és áfaadatok. Ezek feldolgozása és elemzése nyomán az adathalmazból korszerű technológiákkal kockázatokat tárhatunk fel és képesek vagyunk hálózatok vizsgálatára is. Továbbá arra, hogy kimutassuk azokat az eltéréseket, amelyek alapján feltételezhetünk egy klasszikus, a költségvetést megkárosító bűncselekményt. Legyen szó akár élelmiszer-kereskedelemről, gépjármű-kereskedelemről vagy éppen gépjárműalkatrész-kereskedelemről. Ezeket az adatbázisokat használva, folyamatos kockázatkezeléssel képesek vagyunk arra, hogy azonosítsunk működő elkövetői csoportokat.

Mekkora apparátusként kell elképzelni a NAV pénzügyi nyomozóit?

A bűnügyi szakterület létszáma 1300 fő, a NAV teljes létszáma majdnem 18 ezer. Ez egy viszonylag kicsi, ugyanakkor professzionális egység. Az elmúlt években hoztuk létre az elemző, értékelő osztályokat, ezek feladata az adatbázisok folyamatos monitorozása, kockázatok azonosítása, konkrét bűnügyek mentén a bizonyítékul szolgáló adatok kiválasztása. Ma már korszerű elemző szoftvereket használunk, megvannak azok a profilok, amelyek alapján képesek vagyunk pillanatok alatt értékelni, elemezni digitális bizonyítékokat is. Számtalan híváslistát, bankszámlaadatot, közlekedési adatot kell értelmezhetővé tenni a büntetőeljárás sikeréhez. Három évvel ezelőtt brit mintára elindítottunk egy szervezett bűnözői csoportok mérésére szolgáló, naprakész, „real time” kimutatásra képes informatikai alkalmazást. Bármikor megtudjuk mondani, hogy melyik az a top 10 gazdasági bűnszervezet, amelyik a legnagyobb kárt okozza a költségvetésnek. Ez egyrészt lehetővé teszi a gyors, proaktív reakciót, másrészt az erőforrásainkat célirányosan hozzárendelhetjük a legkárosabb szervezett bűnözői csoportok felderítéséhez, bomlasztásához, felszámolásához.

Ha valós időben látják ezeket a bűnözői csoportokat, miért nem csapnak le azonnal?

A bizonyításra idő kell. A büntetőeljárás alapkövetelménye, hogy minden kétséget kizáróan ismerjük az egyes bűnelkövetők helyét, szerepét a rendszerben. A bizonyítékgyűjtésnek megvan a maga „művészete”, ami tudatosságból, tudományból és állhatatosságból áll össze, és aminek révén egy folyamat valamennyi apró részlete feltárul. Be kell bizonyítanunk a bűn elkövetését, a szándékosságot. Fel kell tárnunk, hogy a tények mögött milyen tudattartalom és elkövetési magatartás húzódik. Amit az igényesebb krimikben látunk, az nem túlzás! Az ilyen aprólékos munkához még mindig sok időre van szükség, de a korábbi évekhez képest „fényévekkel” gyorsabb a rendszer és az eljárás is. A bűnüldöző munkában is gyakorlattá vált a korszerű informatika alkalmazása.

Milyen új digitális eszközök bevezetését tervezik?

A legfontosabb, hogy a NAV adatbázisaiban egy még jobban értelmezhető és elemezhető rendszert teremtsünk. Dolgozunk a bűnügyi adatpiac létrehozásán, ami lehetővé teszi, hogy a kollégáink egy objektum lekérdezésekor a számukra fontos adatbázisokból egyszerre kapjanak információkat. A másik nagyon fontos cél az e-kereskedelem kontrollálása és elemzése. Tervben van egy olyan rendszer felállítása, aminek az a feladata, hogy a virtuális kereskedelemben zajló áfacsaló, adóelkerülő folyamatokat a jelenleginél gyorsabban azonosítsa, továbbá képes legyen kiszűrni a termékhamisítást. Fejlesztési elképzeléseink között szerepel az is, hogy mesterséges intelligencia alapú elemzőszoftvereket állítunk rendszerbe, figyelembe véve az Europol innovációs stratégiáját.

A digitális eszközök mennyire segítik a munkájukat a használtautó-behozatal ellenőrzésében?

Az említett elemzőkapacitást egy komplex, integrált NAV-tevékenységként kell elképzelni. Ez azt jelenti, hogy a NAV-on belül a szakterületek speciális képességein alapuló együttműködés és a célirányos kockázatkezelés „kidobja” a bűnügyi jelzést a bűncselekményre utaló, adóelkerülő „mintázatról”. A bűnügyi logika alapján azonnal elindul a felderítés. A jogszabályok a bűnelkövetők elleni fellépéshez az adóigazgatás eszközrendszerénél sokkal szélesebb portfóliót, vizsgálati eszköztárat biztosítanak. A bűnügyi operatív eszközök teljes palettáját fel tudjuk használni, és ennek a komplex munkának az eredménye az adott bűnszervezet felszámolása. A járműipari szektorban segítségünkre vannak a legális piaci szereplők adatai is. Rendkívül sikeres és jó az együttműködés azokkal a kereskedésekkel, amelyek ragaszkodnak a tisztességes üzletmenethez, a szabályok betartásához, és boldogulásukat valódi versenyhelyzetben képzelik el. Az ő jelzéseik jó indikátorok, képesek minket a célpontra irányítani, és mindezt a kölcsönös információcsere teszi egyre precízebbé.

Sokszor látni online felületeken olyan hirdetéseket, amelyek alapján egy-egy magánember számtalan német prémiumautót kínál eladásra. Erre is kiterjed a NAV kockázatkezelése?

Természetesen, a nyílt forrású internetes oldalak elemzése az alap. Ez egy olyan kiindulópont az ellenőrzések sorozatában, amire lehet építeni egy célzott adóellenőrzést. Meg lehet nézni, hogy ez egy jogkövető magatartás vagy van mögötte valami trükk. Ezeknek az adatoknak az integrálásával, a mögöttes tartalom vizsgálatával lehet eljutni az autókereskedésre épített bűnszervezetig.

Fotó: Szekeres Máté

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése milyen hatással van a behozott autók darabszámára, a bűnszervezetek tevékenységére?

A világjárvány életünk és a gazdasági folyamatok alakulásának minden területére hatással van. Érinti a gépjárművek gyártását, kereskedelmét és az erre a területre specializálódott bűnözői köröket is. Az államhatárok átjárhatóságának korlátozása, a hatósági kontroll növekedése és a nyugat-európai használtautó-kereskedések ideiglenes bezárása egyértelműen csökkentette a visszaélések lehetőségét.

A nemzetközi bűnügyi elemzések adatai alapján a járvány időszaka alatt jelentősen nőtt az internetes bűnözés volumene. Emelkedett a rosszindulatú programokkal végrehajtott támadások száma, intenzívvé vált a személyes és pénzügyi műveletekhez szükséges adatok megszerzésére irányuló adathalászat és több az internetes csalási kísérlet.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők gyorsan alkalmazkodnak a környezet változásához és képesek „home office” üzemmódban is működni.



Elképzelhetőnek tartja, hogy a koronavírus-járvány tartósan csökkenteni tudja ezeknek a bűnszervezeteknek a profitját?

Szakmai hitvallásom szerint a jól működő, korszerű és proaktív bűnüldöző hatóságok feladata a bűnszervezetek felderítése és felszámolása, az illegálisan megszerzett vagyonelemek biztosítása lehetővé téve azok visszacsatornázását az állami költségvetésbe. Járványhelyzetben is végrehajtjuk küldetésünket, és nem a megváltozott környezet esetleges bűnözésre gyakorolt negatív hatásában bízunk. Ezt a feladatunkat – igazodva a dinamikus kormányzati intézkedésekhez – a járvány megfékezésére életbe léptetett veszélyhelyzeti időszakban is végrehajtottuk. Intenzív bűnügyi elemző munkával, körültekintő és biztonsági protokollokat alkalmazó helyszíni intézkedésekkel, a digitális csatornákon végrehajtott gyors nemzetközi együttműködéssel hatékonyan tudunk fellépni a pénzügyi és gazdasági szervezett bűnözés ellen. Ebben az időszakban sokat tanultunk, felgyorsultak a modernizációs folyamatok és új, hatékony eljárásokkal bővítettük bűnüldöző képességeinket.

A koronavírus-járvány bizonyos szempontból erősebbé tett minket, feladataink kreatív megoldására ösztönözte hatóságunkat. Büszke vagyok kollégáim példaértékű munkavégzésére.

Rengeteg bizonytalan előéletű, külföldi importból származó használtautó zúdult a magyar autópiacra az utóbbi években. Hogyan tud a NAV ezzel a jelenséggel lépést tartani?

Létezik egy gépjármű életciklus-regisztráció, ami követhetővé teszi a használt autók kereskedelmi mozgását. Minél több eszközt adunk a vásárlók kezébe, hogy kontrollálják a portékát és az ügyletet, annál kisebb a visszaélések lehetősége és a csalók mozgástere. Tervezzük, hogy még gyakoribbá tesszük a párbeszédet a legális kereskedőkkel. Az ő tapasztalataikra is támaszkodva építjük fel eljárásainkat. A járőregységeinket, az adórevizorokat ciklikusan, akció jelleggel, kifejezetten piactisztító kampányokban vetjük be. A közös teherviselés logikája, hogy közösen gondolkozunk és teszünk azért, hogy mindenki a saját szerepkörében – a jogalkotó, a hatóság, a kereskedő – közreműködjön az ágazat megtisztulásában. Akkor vagyunk sikeresek, ha ezt közös érdekként kezeljük. Ha van egy közös cél, biztos vagyok benne, hogy jelentősen csökkenthető a „feketézők” aránya.

Fotó: Szekeres Máté

A járműalkatrészeknél is egyre több a bűncselekmény, mik a tapasztalatok?

Két irányból közelíteném meg az alkatrészpiacot. Az egyik a biztonság szempontja. Mindannyiunk érdeke, hogy a forgalomban közlekedő járművekben jó alkatrészek legyenek. Ezért üdvözlendő lenne egy regisztrált főalkatrész és regisztrált beszerelési együttható, amikor kimutatható az autó okmányaiból, hogy azokat az alkatrészeket hol szerezték be, és ki volt az, aki ezeket beszerelte. Ez lehet az egyik legjobb megoldás arra, hogy ezt a területet is górcső alá vonjuk. A másik a hamis alkatrészek piaca. Ezek a hamisítványok nem felelnek meg a minőségi követelményeknek, és általában valamilyen prémiummárka nevét viselik. Kiszűrésük koncentrált vámszakmai, rendészeti és bűnügyi feladat. Nem mellékesen ezzel óvjuk az autót használó és az ezeket az alkatrészeket gyanútlanul befogadó állampolgárokat is. A hamisítás elleni nemzetközi bűnügyi együttműködésen túl – amely gyors információcserében és nemzetközi akciókban nyilvánul meg – széleskörűen és rendszeresen együttműködünk a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel és más iparjogvédelmi szervezetekkel. Információikat, tapasztalataikat integráljuk a szakmai munkába.

Milyen csatornán keresztül jutnak el a szervizekbe ezek a rossz minőségű, hamis alkatrészek? Egyáltalán van fogalmuk arról a vállalkozásoknak, hogy mit rendelnek, mit vásárolnak?

Lehetséges, hogy az autószervizek sem tudják pontosan, milyen terméket vásárolnak. Sok esetben viszont célzottan ezeket a termékeket rendelik, ez a „sufnituning” műhelyekre jellemző, akiknek az alaptevékenységük és létük is illegális.

Látni kell, óriási a felelőssége az autótulajdonosnak is abban, hogy hol javíttatják az autójukat. Az olcsóbb díjak, alkatrészárak sokszor a gépjármű biztonságos üzemeltetését veszélyeztetik, ami a forgalomban mindenkire veszélyt jelent.

Az autótulajdonos számára sem mindegy, kap-e számlát, tudja-e később érvényesíteni a garanciához kapcsolódó jogait. Ebben mindig megjelenik az egyén felelőssége. A járműalkatrész-piac másik bűnös olvasztótégelye az áfacsalás, ez klasszikusan úgy működik, mint bármelyik másik terméknél. Az áru utaztatásával, ha azt papíron párszor ki-, beléptetik az országból egy harmadik országba, 27 százalékos áfaelőnyre tesznek szert, ami egyben hatalmas versenyelőny is. Mindkét területre fókuszálunk, legyen az hamis vagy áfacsalt termék, és mellette folyamatosan azt hangsúlyozzuk, hogy felelősen álljon mindehhez az autóját javíttató tulajdonos is. Ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy 5-10 ezer forint árelőnyért cserébe teljesen bizonytalan hátterű szervizben javíttatja autóját. Nem biztos ugyanis, hogy ebből jól fog kijönni.

Milyen járműflottával jár a NAV, mennyiben terveznek elmozdulni a környezetbarát autók irányába?

A reptéren működő szolgálati egységünknél már elektromos autókkal járnak a kollégáink. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nekünk mindig azt kell néznünk, hogy mi a legpraktikusabb. Szem előtt kell tartanunk, hogy hol tudjuk a leghasznosabban érvényesíteni a környezetvédelmi szempontokat. A reptér egy olyan lokális terület, ahol az egyik termináltól a másikig, a szolgálati helyek között a legpraktikusabb közlekedési forma az elektromos meghajtású jármű. Törekszünk arra, hogy korszerű és környezetbarát járműveket állítsunk rendszerbe. Azt nem tudom elképzelni, hogy a járőregységeket, bűnügyi egységeket kizárólag elektromos meghajtású gépjárművekkel szereljük fel, ugyanis néha nagy távolságokat kell megtennünk, és a töltési idő egyelőre szolgálatszervezési deficitet jelenthet, de lokális, behatárolt körben ez egy nagyon jó irány lehet.

Címlapkép forrása: Szekeres Máté