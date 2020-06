Svédországban már 5000-en haltak a koronavírus miatt

Svédországban szerdára meghaladta az ötezret a koronavírus-járvány halottainak száma - adta hírül a skandináv ország közegészségügyi hatósága.

Százketten vesztették életüket 24 óra alatt, és a ragály összes áldozata immár 5041 halott, ami - tekintettel az ország mindössze 9,3 milliós lakosságára - kirívóan rossz mutató.

Svédország - más államoktól, köztük a szomszédjaitól is eltérően - nem vezetett be szigorú korlátozásokat a járvány fékezése végett: nyitva maradt a legtöbb iskola, üzlet, étterem és a kormány nem kötelezett senkit maszkviselésre, védőtávolság tartására, csupán ajánlotta ezeket. Észak-európai szomszédjai szigorúbban korlátozták magukat, és a járvány halálozási hányada sokkal kevésbé tragikus Dániában, Norvégiában, Finnországban.

A svéd modellt különutassága miatt kiemelt figyelemmel követték az egész világon a döntéshozók, politikusok, járványügyi szakemberek és a tőkepiaci szereplők is, ezért továbbra is sokakat érdekelnek az aktuális járványügyi adatok Svédországból, ezért számolunk be ezekről mi is rendszeresen.

Címlapkép: Vendégek egy stockholmi étterem kerthelyiségében 2020. április 26-án, a koronavírus-járvány idején. Svédországban egyáltalán nem vezettek be kijárási tilalmat a koronavírus-járvány elleni védekezésül. Forrás: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Jessica Gow