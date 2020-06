Amerikának összejöhet a bűvös V betű, amiről az egész világ álmodik

A koronavírus-járvány kitörése óta szinte minden ország abban bízik, hogy a gazdasági válság lefutása V-alakú lesz, vagyis a hirtelen beszakadás után ugyanolyan hirtelen visszapattan majd a gazdaság. Egyelőre kevés a rendelkezésre álló adat, hogy ezt megítéljük, most úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok áll legközelebb a bűvös V betűhöz még úgy is, hogy a járvány alig akar csillapodni.

V, W, U vagy L?

Már 2008-2009-ben is mindenki azt találgatta, milyen lehet a pénzügyi válság lefutása, nincs ez másképp most sem, bár a koronavírus-járvány teljesen más jellegű gazdasági összeomlással jár. A politikusok és jegybanki vezetők abban reménykednek, hogy a világgazdaság hamar túl lesz a jelenlegi válságon, de több lehetséges lefutás is elképzelhető:

A V-alakú : Nagyjából ebben bízik most mindenki, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a járvány miatti lezárások következtében hirtelen bezuhanó gazdasági aktivitást ugyanolyan gyors felpattanás követi majd.

: Nagyjából ebben bízik most mindenki, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a járvány miatti lezárások következtében hirtelen bezuhanó gazdasági aktivitást ugyanolyan gyors felpattanás követi majd. A W-alakú : Ez azzal járna, hogy a gazdaság gyors zuhanása után egy kis fellendülést követően jönne még egy hasonló visszaesés. A koronavírus esetében ezt akár a járvány esetleges második hulláma is kiválthatja.

: Ez azzal járna, hogy a gazdaság gyors zuhanása után egy kis fellendülést követően jönne még egy hasonló visszaesés. A koronavírus esetében ezt akár a járvány esetleges második hulláma is kiválthatja. Az U-alakú : Ebben az esetben a visszaesés után elhúzódó stagnálás jönne, majd csak több hónappal, negyedévvel később indulna el a fellendülés.

: Ebben az esetben a visszaesés után elhúzódó stagnálás jönne, majd csak több hónappal, negyedévvel később indulna el a fellendülés. Az L-alakú: Ez talán a lehető legrosszabb forgatókönyv, amikor az aktivitás visszaesése után tartósan alacsony szinten stabilizálódik a gazdaság.

A fentiekből is látszik, miért álmodik mindenki a V betűről, ez jelentené ugyanis a legkisebb sokkot a gazdaság számára. Azonban

valószínűleg nem mindenkinek fog sikerülni ilyen egyszerűen kilábalni,

a jövőbeli pálya függ az adott ország járványhelyzetétől, sérülékenységétől, a meghozott jegybanki és kormányzati lépések hatékonyságától és az adott gazdaság jellemzőitől (szerkezet, kereskedelmi kapcsolatok stb.) is.

Egyelőre Amerika tűnik a nagy nyertesnek

A válságban egyelőre kevés statisztikai tényadat érkezett, így csak fokozatosan lehet majd megbecsülni, milyen alakú lehet a kilábalás. Az utóbbi hetekben az Egyesült Államokból jöttek a vártnál sokkal jobb adatok, így egyelőre Amerikában tűnik leginkább realitásnak a V-alakú kilábalás.

Elsőként nem a tényadatok, hanem az előretekintő várakozásokat mérő konjunktúraindikátorok reagáltak a gazdaság visszaesésére, elvileg a visszapattanásnak is ott kellene a leggyorsabban jelentkeznie.

A grafikonon azonban egyelőre messze nem látszik a V-alak, a visszapattanás sokkal kisebb volt, mint a hirtelen beszakadás. Ennek persze lehet az a magyarázata, hogy a beszerzési menedzserindex amolyan szubjektív mutató, mely a gazdasági szereplők jövőbeli várakozásait tartalmazza. Ennek elvileg kapcsolódnia kell a későbbi tényadatokhoz, azonban éppen a mostanihoz hasonló hirtelen sokkhelyzetekben lehet nagy az eltérés. Éppen ezért most valószínűleg ezekre a konjunktúraindikátorokra kell a legkevésbé figyelni.

Az eddig megjelent tényadatok ennél egyelőre pozitívabb képet festenek az amerikai gazdaságról a jelenlegi válságban. A munkaerőpiac például rögtön március közepétől történelmi összeomlást produkált, azóta is hetente milliók igényelnek munkanélküli segélyt.

Ennek ellenére májusban meglepetésre nőtt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatás és csökkent a munkanélküliségi ráta. Ennek oka, hogy hiába veszítik el a munkájukat még mindig több mint egymillióan hetente, ha közben a visszatérés ennél gyorsabb, vagyis az új munkaerőfelvétel meghaladja ezt.

Valószínűleg ez történt májusban is: ugyan még mindig milliók maradtak hosszabb-rövidebb időre állás nélkül, viszont a márciusban és áprilisban elbocsátott emberek gyorsabb ütemben tértek vissza a munkaerőpiacra. Persze a 13,3%-os májusi munkanélküliségi ráta még mindig jóval meghaladja a februári 3,5%-ot, vagyis nem beszélhetünk arról, hogy hirtelen magára talált volna a munkaerőpiac. Erre utalt Jerome Powell Fed-elnök is, amikor kedden kongresszusi meghallgatásán azt emelte ki, hogy a javulás ellenére még mindig 20 millió munkahelyet vitt el a válság.

Szorosan kapcsolódik a munkaerőpiachoz a kiskereskedelmi forgalom alakulása, melyben még látványosabb volt a visszapattanás. Az áprilisi 14,7%-os zuhanás után 17,7%-os ugrást mutatott a fogyasztás májusban, itt már egyértelműen kirajzolódik a V-alak:

Persze a hó/hó adatok nem biztos, hogy a teljes képet mutatják, ráadásul már márciusban is volt egy 8 százalék feletti visszaesés. Fix bázison az látszik, hogy a májusi forgalom még mindig elmaradt a járvány előtti szinttől, de így is elég éles fordulatot láthatunk egyetln hónap alatt.

Vagyis egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy az amerikai gazdaság hirtelen kilábalt volna a válságból, viszont az elemzői várakozásoknál sokkal jobb adatok arra utalnak, hogy van esélye a gyors visszapattanásra.

Persze továbbra is sok a bizonytalanság, épp kedden mutattunk rá arra egy cikkünkben, hogy az amerikai fertőzés egyelőre nem nagyon látszik csillapodni, stagnál az új regisztrált esetek száma. Ez még nem a járvány második hulláma, inkább az országon belül földrajzilag terjed tovább a koronavírus az eddig kevésbé fertőzött államokban, illetve a tömeges tesztelések is segítik azt, hogy több megbetegedést derítsenek fel.

Mi lehet Amerika ütőkártyája a jelenlegi válságban?

Miért lehet sokkal gyorsabb a kilábalás Amerikában, mint a világ többi részén? Elsősorban az amerikai gazdaság rugalmassága miatt. A tengerentúlon sokkal népszerűbb az atipikus munkavállalás, nagyobb a munkaerő mobilitása és hatékonyabbak lehetnek a válságkezelő intézkedések is.

Vegyük például az összehasonlítást az Európai Unióval! A kontinensen épp újabb csúcstalálkozóra készülnek a kormányfők, hogy döntsenek az Európai Bizottság által javasolt hatalmas gazdasági mentőcsomagról, melynek része közös kötvénykibocsátás is. A tervről valószínűleg még komoly vita lesz a csúcstalálkozón, miközben Amerikában a fogyasztók lassan el is költötték a Trump-kormányzat 2000 milliárd dolláros mentőcsomagjának rájuk eső részét, amit alanyi jogon kaptak. És az elnök már a következő ezermilliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési csomagot tervezi. Persze közben Európában is sorra születtek az állami mentőcsomagok, de az EU összehangoltan sokkal lassabban tud fellépni, mint az USA.

Az amerikai munkaerőpiac gyors talpra állását például segítheti, hogy a tavasszal elfogadott csomagban szerepelt az, hogy a magánvállalkozók könnyebben jelenthették be magukat átmenetileg munkanélküli segélyre. Rövid távon ez okozta a hirtelen több millió segélyért folyamodót, de ők csak átmenetileg, néhány hétre váltak munkanélkülivé, ami a májusi adatokban már meg is látszott.

Vagyis a világ nagy hatalmi és gazdasági központjai közül az EU-nak nehéz versenyeznie Amerikával úgy, hogy folyamatosan egy-két lépés lemaradásban van a nehézkes döntéshozatal miatt. A mostanihoz hasonló válsághelyzetben pedig egy ilyen lépéshátrány végzetes lehet a kilábalás szempontjából. Kínában elvileg az erős központosítás miatt gyorsabb lehet a döntéshozatal, a diktatúra viszont nem támogatja a rugalmasságot a gazdaságban, nekik ez lehet a fő hátrányuk az USA-val szemben.

Ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy Amerikában novemberben elnökválasztás lesz, így Trump minden lehetséges eszközt bevet, hogy lerövidítse a válságot és csökkentse a gazdasági károkat.

Összefoglalva most az Egyesült Államoknak van a legjobb esélye arra, hogy elérje a hőn áhított V-alakú kilábalást a válságból, de továbbra is sok a bizonytalanság a járvánnyal kapcsolatban, egyelőre mindenki csak találgatja, lesz-e második hullám, mikorra állhat vissza teljesen az élet a normális kerékvágásba.

Címlapkép: Getty Images