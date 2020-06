Itt az újabb bizonyíték: bődületes előnye van a Teslának a riválisokkal szemben

A Ford bejelentette, hogy legújabb tisztán elektromos modellje, a Mustang Mach-E jövő ősztől elérhető lesz egy olyan funkcióval, amelynek köszönhetően a vezetőnek nem kell fognia a kormányt bizonyos útszakaszokon. A dolog szépséghibája csak az, hogy a Tesla ugyanezt a funkciót már 2015-ben elérhetővé tette a vásárlóinak.

A Ford által bemutatott rendszer az Active Drive Assist nevet kaptam és a tervek szerint az amerikai gyártó több modelljében, köztük az elektromos meghajtású Mustang Mach-E-ben is megjelenik majd – írja a Reuters beszámolójában. A Ford tájékoztatása szerint a vásárlók már idén ősztől megrendelhetik a modellt az Active Drive Assist funkcióval, ugyanakkor egyelőre csak a rendszer működtetéséhez szükséges hardvercsomagot kapják meg, amely radart, szenzorokat és kamerát tartalmaz, a szoftvercsomag csak jövő ősztől lesz elérhető.

A rendszernek köszönhetően a sofőrnek már nem kell folyamatosan fognia majd a kormányt útja során, a jármű képes lesz a manőverezésére. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyelőre szó sincs önvezető funkcióról, csupán az autómatizált vezetés egy magasabb fokáról beszélhetünk.

Muszáj elmondani azt is, hogy ez a bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a Teslának milyen jelentős versenyelőnye van az automatizált vezetésben is a legtöbb versenytársával szemben. Ezt a funkciót ugyanis Elon Musk vállalata már 2015-ben elérhetővé tette a vásárlóinak, amikor piacra dobta az Autopilot rendszerét. Azóta pedig a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően számos érdemi frissítést is végrehajtottak a saját rendszerükön, amelynek köszönhetően a Tesla vezére szerint karnyújtásnyira kerültek attól, hogy járműveik valóban képesek legyenek emberi beavatkozás nélkül A-ból B-be eljutni.

A hír kapcsán természetesen nem szabad megfeledkezni a General Motorsról sem, amely a Tesla újítása után két évvel dobta piacra saját rendszerét, a Super Cruise-t, amely a Cadillac CT6-ban debütált és a tervek szerint több Cadillac modellben helyet kaphat idén ősztől.

Címlapkép forrása: Paul Marotta/Getty Images