Július 1-től bírságolhat a NAV – Kötelező a cégeknek az Online Számla rendszerben regisztrálni

Júliustól nemcsak a 100 ezer forint áfaérték feletti számlákra vonatkozik a NAV felé való adatszolgáltatási kötelezettség, hanem értékhatár nélkül, minden áfás számlára. A hatóság azonban türelmi időt adott és szeptember 30-ig nem bírságol az elmaradó adatszolgáltatásért, de csak akkor, ha az adott vállalkozás július 1-ig regisztrált a NAV Online Számla rendszerében. Érdemes online számlázó programra váltani, mert – a NAV kapcsolat kialakítása után – az adatszolgáltatás automatikusan megtörténik.

2020 júliusa nagy változást hoz a legtöbb magyar vállalkozás életében. Amíg eddig csupán a 100 ezer forint áfa tartalmat meghaladó számlák adatait kellett beküldeni a NAV-nak, addig július 1-től ez az értékhatár megszűnik. Így az eddiginél bővebb lesz az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanyok köre is: ide tartoznak például a KATA-s és egyéb adómentes egyéni vállalkozások, alapítványok, fordított adózással számlázó cégek stb.

Ugyanakkor egy reprezentatív felmérés szerint, a kkv-k 80, az egyéni vállalkozóknak pedig csak 58 százaléka tud arról, hogy hamarosan a kisebb összegű áfás számlákat is be kell küldeni online a NAV-nak. Gyakorlatilag a magánszemélyek, illetve a külföldi vevők részére kiállított számlák kivételével minden számlát jelenteni kell – ennek elmulasztása pedig büntetést vonha maga után - tájékoztatta a Portfolio-t az OTP Bank.

A számlatömbből számlázó vállalkozásoknak a számlaadatokat manuálisan kell felvinni a NAV Online Számla rendszerébe, ami elég nagy plusz adminisztrációs terhet jelenthet a kiállított számlák mennyiségétől függően. Ezt a folyamatot digitalizálja egy online számlázó program, azonban azt a jogszabályi megfeleléshez „be kell kötni" a NAV-hoz, vagyis az online számlafiókot össze kell kötni a NAV Online Számla-regisztrációjával. Ez a folyamat elég bonyolult, bár a legtöbb online számlázó igyekszik minél jobban elmagyarázni a lépéseit, sőt a NAV is bemutató videót készített a regisztrációról - tájékoztatta a Portfolio-t az OTP Bank.

AZ ADÓHATÓSÁG ANNYI TÜRELMI IDŐT AD, HOGY SZEPTEMBER 30-IG NEM SZAB KI BÜNTETÉST – DE CSAK ABBAN AZ ESETBEN, HA A MULASZTÁST ELKÖVETŐ VÁLLALKOZÁS MÁR REGISZTRÁLT A NAV ONLINE SZÁMLA RENDSZERÉBEN



A büntetéseket elkerülendő, ezt tehát mindenképpen meg kell tenni július 1-ig.

A magyar piacon több online számlázó program közül is lehet választani. Sőt, a PSD2 uniós irányelvnek köszönhetően már olyan megoldások is elérhetők, amelyek összekötik a számlázóprogramot a vállalkozás banki számlájával és lehívják a tranzakciós adatokat, összepárosítva azokat a számlákkal, így rengeteg adminisztrációtól megszabadítva a vállalkozókat.

