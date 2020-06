Kiszivárgott egy dokumentum: a Tesla új autógyárat építene

Jelentkezzen a soron következő, június 25-ei Járműipar 2020 online konferenciánkra, ahol a koronavírus magyar járműiparra gyakorolt hatása kiemelt téma lesz:

Az amerikai elektromosautó-gyártó állítólag Travis megye tisztségviselőinek beszélt arról, hogy egy egymilliárd dolláros (durván 308 milliárd forint) beruházás keretében mintegy 37-46 hektáros területén építene fel új autógyárat Austin mellett. A beruházás, amely a tervek szerint már 2020 harmadik negyedévének elején megkezdődne, mintegy ötezer új munkahelyet teremthetne Texas államban.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a Tesla régi jól bevált trükkjéhez folyamodott és több lehetséges helyszínt is versenyeztet a beruházásért. Texas állambeli Austin mellett ugyanis Oklahoma állam is versenyben van a tervezett új Tesla-gyárért és természetesen az lesz a befutó, aki versenyképesebb ajánlatot, nagyobb adókedvezményt tud letenni az asztalra.

A Reuters beszámolójában kiemelte, hogy a Teslának ugyan már van egy hatalmas autógyára a kaliforniai Fremontban, de ennek a gyártókapacitása már nem elég a dinamikusan növekvő vállalat, illetve az általa gyártott járművek iránt mutatkozó egyre nagyobb kereslet kielégítésére.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images