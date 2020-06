Szabálytalankodó autósok figyelem! - A rendőrség már 144 rejtett kamerás autóval vadászik az utakon

Több mint megháromszorozódik a rejtett közúti ellenőrzésekre használható autók száma a rendőrségnél – írja a kreszvaltozas.hu . Most nem újabb specializált autókat, hanem bármely rendőrségi járműbe telepíthető mobil eszközöket szerzett be a hatóság.

A portál beszámolója szerint a tavaly decemberi indulás után hamar bebizonyosodott, hogy

a leghatékonyabb közúti ellenőrzési forma a jelöletlen rendőrségi autókból, képrögzítő eszközzel végzett járőrözés.

Időegységre mérten is így lehet a legtöbb szabálytalankodó autóst tetten érni, valamint lényegében 100 százalékos a szabálytalanságokat elismerő autósok aránya: nincs értelme tagadni, hiszen ott a bizonyító erejű felvétel, amely a helyszínen vissza is nézhető.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, első körben 20 autót szereltek fel képrögzítőkkel, majd a hatékonyságot látva újabb 12 új autót szereztek be és készítettek fel a rejtett ellenőrzési formára. Idén újabb nyolc nagyteljesítményű, jelöletlen rendőrautót állított hadrendbe a rendőrség, szintén a fenti célra. Mindezzel már 40 autósra nőtt a flotta.

Az oldal felhívta arra is a figyelmet, hogy a rendőrségnél stratégiai váltás történt, amelynek eredményeként a már meglévő civil jellegű autók is bevethetőek rejtett ellenőrzési feladatokra. A menet közbeni ellenőrzés technikai hátterének továbbfejlesztésére az ORFK-OBB költségviselésével újabb 104 darab menetrögzítő kamerát szereztek be, valamint azonos számú tabletet, amelyekkel a felvételek kezelése, archiválása történhet. A teljes beszerzés mobil eszközöket tartalmaz, amelyek használata a forgalomellenőrzést rendszeresen végző állomány számára részben már ismert technika.

Így tehát az eddiga rejtett ellenőrzésekre 40 bevethető autót számláló flotta megsokszorozódott, hiszen a fixen beszerelt eszközökkel rendelkező civil jellegű járműveken kívül további 104 rendőrautó használható ilyen célokra – emelte ki a portál.