Orbán Viktor: fel vagyunk készülve egy második hullámra

Bizonyos országokban 10% feletti GDP-zuhanás várható idén, és 120-160%-os GDP-arányos államadósságok is kialakulnak. Ez most még nem feltétlenül nagy baj, később azonban külső segítségre, uzsorásokra szorulhatnak a magas államadóssággal rendelkező országok. A bajban lévő országok azt mondják, sürgősen egy közös hitelt kell felvennünk. A magyar ember logikája és életösztöne azonban más, azt akarjuk csak elkölteni, amit már megkerestünk. Olyan gyalázatos azonban a pénzügyi helyezet egyes országokban, hogy aligha tudjuk elkerülni, hogy Magyarország is hozzájáruljon egy ilyen nagy közös hitelfelvételhez.