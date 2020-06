Kemenesi: számíthatunk egy második járványhullámra

Kemenesi Gábor virológus a koronavírus-járvány esetleges második hullámáról beszélt.

„Tudósként nem jelenthetem ki, hogy lesz második hullám. Azt viszont már igen, hogy a jelenlegi adatok szerint ez nagyon valószínű, és így is gondolom. Azért mondom ezt, mert az összes ismert koronavírusnak, amik az emberi populációban terjednek, van szezonalitása. Azt is látjuk, hogy mikor indulnak, ezek tökéletesen egybevágnak. A mostani koronavírus is jó eséllyel ilyen lesz” – mondta Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai Kutatóközpontjának munkatársa a Pesti Hírlapnak.

„Ha megvizsgáljuk a cseppfertőzéssel, légútra terjedő vírusokat – amilyen a koronavírus is – elmondható, hogy mindegyiknek van szezonalitása. A koronavírus most az emberi populációban takaréklángon ég, de ott van mindenhol, tehát jó eséllyel számíthatunk egy második hullámra” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy akár 2025-ig is velünk maradhat-e a koronavírus, közölte: nagyon sokféle forgatókönyv létezik, és köztük lehet ez is. Jelenleg 15 vakcina van klinikai stádiumban, és még 120 az előtt, nem tudjuk, hogy ezek közül melyek lesznek azok, amelyek hatásosak lesznek, és addigra milyen lesz a járványos helyzet.

„Ha becsülni kellene, hogy körülbelül mi várható, akkor azt mondanám, hogy dinamikus játék kezdődik majd attól függően, hogy a járvány éppen majd hol tart, melyik földrészen. Ettől függ majd az is, hogy mely társadalmi csoportok lesznek beoltva, ami nem megy egyik napról a másikra. Pekingben például most újra tesztelések és lezárások vannak, ez az a játék amire majd készülnünk kell” – mondta Kemenesi.

Címlapkép: Getty Images