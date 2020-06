Kornavírus: megérkezett a szombati magyar jelentés

Öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4086 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 570-re emelkedett az elhunytak száma, 2585-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 931 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

A friss fertőzési esetszám az eddigi legmagaasabb a héten, hiszen az első négy napon 1-2 új megerősített megbetegedést regisztráltak a hatóságok. Ugyanakkor a friss adat is elég alacsony ahhoz, hogy a járvány lassulásó trendjét ne törje meg.

Ezt erősíti az elhunytak száma is, ami beleillik a héten látott 0-2 közötti adatokba.

Az elmőlt 24 órában nem sülledt olyan jelentősen az aktív esetek száma, mint a hét elején, a 931 fős állomány csupán eggyel kisebb, mint tegnap reggel.

Az regionális számok szerint Budapesten 4, Pest megyében 2 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Ez több, mint a napi esetszám (5), az ok pedig a szokásos: a régi eseteket a hatóság időnként átsorol másik területre. Ezúttal Zala megyében csökkent az esetszám.

A kormányzati portál emlékeztet: Magyarországon megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt.

