Külföldi nyaralás: mutatjuk, milyen a vírushelyzet a magyarok legkedveltebb célországaiban

Ismét elérhető közelségbe került a külföldi nyaralás, ahogy a határok megnyíltak, és a járványhelyzet javult. A magyar turisták kedvelt úti céljai közül sok olyan ország van azonban, ahol a járvánhelyzet még mindig kedvezőtlen, míg más országok - a hivatalos adatok szerint - szinte teljesen megszabadultak már a vírustól. Olaszország és Spanyolország például még mindig relatíve magas esetszámokat produkál, míg Horvátország, Montenegró és Ciprus szinte teljesen vírusmentes.

A nyaralószezon közeledtével folyamatosan felmerült a kérdés a közbeszédben, hogy érdemes-e külföldre utazni. Az operatív törzs, a kormány és a járványügyi hatóságok a belföldi nyaralást tartják jobb ötletnek, amelynek egyrészt biztonsági szempontjai, másrészt pedig gazdasági haszna is van. Az utóbbit lehetetlen vitatni, a koronavírus áprilisban és májusban gyakorlatilag padlóra küldte a hazai turizmust, és a külföldi vendégek elmaradása miatt az idei év vendégéjszakái biztosan messze a tavalyi év eredménye alatt lesznek, az itthon elköltött forintok így segítenék a hazai ágazat talpra állását.

Természetesen a nyaralás a legtöbbek számára nem karitatív jellege miatt fontos, és még ez a gazdasági megfontolás sem lesz elég arra, hogy a külföldi nyaralásra vágyók legtöbbje itthon töltse a nyarat. Ha csak a járványügyi szempontokat nézzük, erre nincs is feltétlenül szükség, hiszen az a megállapítás, hogy a belföldi nyaralás a járvány szempontjából biztonságosabb, tényszerűen nem igaz. Magyarországon valóban erőteljesen visszaszorult a járvány, de még így is vannak olyan országok a magyar turisták legnépszerűbb célpontjai között, akik nálunk is sikeresebben védekeztek a járvány ellen.

Persze sok másik országra ez nem igaz, így aztán a fenti kijelentés úgy módosítható, hogy járványügyi szempontból a külföldi nyaralás lehet biztonságosabb és kockázatosabb is, mint a belföldi, minden a kiválasztott célországtól függ. Alábbi gyűjtésünkben a magyar turisták legkedveltebb nyaralóhelyeit nézzük meg – bemutatjuk, hogy áll most a járvány ezekben az országokban.

Dél-Európa volt a járvány gócpontja a kontinensen – hogy állnak most?

Emlékezhetünk, hogy a járvány első két legnagyobb európai áldozata Olaszország és Spanyolország volt, a tetőzéskor a kórházak túltelítettek voltak, a fertőzöttek száma több százezer volt (a valós szám akár több millió is lehetett). Az olaszok és a spanyolok határozottan léptek, így a járvány a tetőzés után meredeken lefordult, a kora tavaszi horrort már mindkét ország messze maga mögött hagyta. A nyári szezonra tehát egyértelműen biztonságosabbá vált ez a két ország, de az új esetszámok viszont még mindig sokkal magasabbak, mint Magyarországon, az új esetek elmúlt heti átlaga 300 körül volt.

Nem jó hír azoknak, akik a fülledt latinos hangulatot a vírust kevésbé megszenvedő Portugáliában keresnék a jól bevált spanyol és olasz helyszínek helyett, mert bár Ibéria kisebb államában valóban nem volt akkora átfertőzöttségi szint, mint a szomszédban, a napi esetszámok az elmúlt héten itt is átlagosan 300 körül voltak.

Olaszország rendkívül népszerű a magyar nyaralók körében, és a 300 körüli napi új esetszám már nem is tűnik veszélyesnek, azért nem árt az elővigyázatosság. Jó hír, hogy az olasz járványhelyzet a nyáron kevésbé népszerű Lombardiában a legrosszabb, míg a leglátogatottabb Veneto (ide tartozik Velence mellett Bibione, Jesolo, a Garda-tó) már többé-kevésbé vírusmentes. Büféreggelire viszont ne számítsunk, az országban nem kaphatunk. Spanyolország július 1-től nyitja meg a határait, így ha mindenképp az országba vágyunk, korábban nem tudjuk azt megtenni.

Bárhova is utazunk a nyáron, a döntés előtt informálódjunk, hogy az adott országba épp beutazhatunk-e, illetve miképp tudjuk elhagyni az országot. Cikkünk során a vírushelyzetet nézzük, nem térünk ki részletesen az egyes országok szabályozására, azokat a Konzuli Szolgálat weboldalán, illetve ingyenesen hívható zöld számukon elérhetjük. A szabályok gyorsan változnak, így érdemes hiteles és friss forrásokból tájékozódni.

Észak-Afrika teljesen kieshet a magyar turisták látóteréből

A forró klíma, az alacsony árak és a szervezett utak tömkelege miatt Észak-Afrika, azon belül is Tunézia és Egyiptom népszerű célpontok voltak a magyar turisták számára. Ha csak az esetszámokat nézzük, akkor Tunézia teljesen biztonságosnak tekinthető, akárcsak a szomszédos Marokkó, amely bár egyelőre kevésbé népszerű, de szintén sok potenciált rejt. Egyiptomba viszont semmiképp nem tanácsos utazni, mert a vírus erőteljes felfutó szakaszban van, az új esetek száma megközelíti az 1600-at, és alighanem még nem érte el a tetőpontot.

A probléma nem is ezzel van elsősorban az észak-afrikai országok esetén. Tunézia, bár járványügyi szempontból biztonságosabbnak tűnik Dél-Európánál is, csak negatív vírusteszt birtokában enged be az országba a Konzuli Szolgálat tájékoztatója szerint. A szabályok nyáron akár változhatnak is, de a korai tervezés miatt alighanem ezek az egyébként népszerű országok most kikerülnek a magyar turisták látóteréből.

A Balkán legtöbb országában jó a helyzet

Horvátország évről évre a magyar turisták legkedveltebb célpontja, és ez alighanem idén nyáron sem lesz máshogy – az országban gyakorlatilag már véget ért a járvány, május vége óta alig találtak új fertőzöttet. EU-tagállamról van szó, így az utazás is sokkal egyszerűbb. A délebbre eső, és alacsony ára miatt szintén kedvelt Montenegróba a beutazás még nem zökkenőmentes, de ez is változhat a nyár folyamán. Az ország egyébként világszinten is az egyik legszigorúbban és legsikeresebben fojtotta el a járványt.

Bulgáriába is gyakran utazunk, de a járványügyi helyzet kevésbé kedvező ott, mint az előbbi két országban – igaz, még így is jobb, mint Dél-Európában. Szlovénia nincs rajta az ábrán, de ott is alacsonyak a napi új esetszámok, így akár az is egy biztonságos úti cél lehet.

Az egyik kedvelt turistacélpontot viszont egyértelműen érdemes elkerülni, és az Törökország. Az országban a tetőzéskor naponta 4500 beteget találtak, de az elmúlt hetekben ismét nőtt a számuk, az előző 7 nap átlagában 1384 új beteget diagnosztizáltak naponta. Görögország és Ciprus ezzel szemben olcsón megúszták a járványt, és jelenleg is kedvezőnek tűnik a helyzet – előbbinél viszont érdemes lesz figyelni a következő napokat, mert a korábbi 10 alattiról 20 köré nőtt az új esetszám. Persze ez még mindig alacsony, de a növekedés (még ha kicsi is) sosem jelent jót.

Arra ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a cikkben elsősorban a járványhelyzetet vizsgáltuk, a kiutazás aktuális szabályairól minden esetben a Konzuli Szolgálatnál érdeklődjünk, és mivel a szabályok gyorsan változnak, az információ is friss legyen. Az sem mindegy, hogy egy-egy országon belül épp melyik régióba, városba utazunk. Erről is érdemes előzetesen informálódni, mert nem kizárt, hogy a nagyvárosok fertőzöttek még valamelyest, miközben a tengerpart már vírusmentes - bár azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a turisták által legkedveltebb országokban nagy az esélye a behozott megbetegedéseknek, valamint a zsúfoltság miatt így a kockázat is nagyobb. Ezeknek is szerepet kell játszaniuk a döntésben, amikor desztinációt választunk.

Címlapkép: Shutterstock