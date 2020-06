Koronavírus: megérkezett a vasárnapi magyar jelentés

8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4094 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavirus.gov.hu. Az elmúlt 24 órában nincs újabb elhunyt, így változatlanul 570 az elhunytak száma, 2589-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 935 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 185 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nap alatt 8 új koronavírusos esetet regisztráltak, ami a legmagasabb szám ezen a héten. Az adat azonban továbbra is azt jelzi, hogy nagyon visszafogott a vírus terjedése Magyarországon.

Mindeközben kifejezetten kedvező hír, hogy egyetlen beteg sem hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban.

A 8 új napi megbetegedés miatt az aktív fertőzöttek számának napi szintű csökkenése megtorpant, a 7 napos mozgóátlag azonban így is ereszkedő.

Mind az új megbetegedések, mind az elhunytak száma alapján látható, hogy a vírus visszaszorulóban van az országban, azonban ahogy a mai adat is mutatja: nem tűnt el teljesen.

Ahogy a koronavirus.gov.hu is kiemeli: "a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. (...) A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is".

Címlapkép: Getty Images