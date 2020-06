Rendkívüli áfacsökkentésre készül a brit kormány a válság ellen

Rishi Sunak brit pénzügyminiszter arra kérte a minisztérium stábját, hogy több lehetséges változatot is dolgozzanak ki az áfa kulcsának csökkenésére – értesült a Sunday Times. A lap információi szerint konkrét bejelentés július elején várható a politikustól.

A brit kormány további intézkedéseken dolgozik a válság hatásai ellen, ennek részeként készek akár az áfa kulcsát is csökkenteni. A pénzügyminisztérium most dolgozza ki az adócsökkentés részleteit, az egyik forgatókönyv szerint ez az általános áfakulcsot is érintheti, illetve a jelenleginél több termék kerülhet be a nulla százalékos kedvezményes kulcsba.

Az áfacsökkentés nem lenne példa nélküli, az Egyesült Királyság hasonló intézkedést hozott 2008-ban is a válság ellen, a jelenlegi helyzetben pedig Németország jelentette be, hogy júliustól átmenetileg csökkentik az adót hat hónapra.

Rishi Sunak brit pénzügyminiszter korábban is úgy nyilatkozott, hogy nyitott az áfacsökkentésre, de először szerinte meg kell nézni, milyen gyorsan éled újra a fogyasztás a lezárások után.

