A hazaérkező magyaroknak nem kell karanténba vonulniuk, bárhonnan is jönnek haza - hogy is van ez?

Eddig úgy gondoltuk, hogy csak az EU-ból és a társult országokból hazaérkező magyar állampolgárok mentesülnek a karanténkötelezettség alól, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatásából legalábbis ez következik. A vonatkozó rendelet viszont nem ezt mondja ki, és értesüléseink szerint nem is erről van szó - valójában bárhonnan is érkezünk haza, magyar állampolgárként nem kell karanténba vonulnunk hazaérkezéskor.

A június 18-án hatályba lépett kormányrendelet szabályozta az országba történő belépést, amelynek értelmében az Európai Unióból és EGT-társult tagállamokból érkező állampolgárok immár nem kell, hogy kéthetes állami karanténba vonuljanak Magyarországon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezután közösségi oldalán azt az információt tette közzé, hogy az Európai Unióból és EGT-társult tagállamaiból hazaérkező magyar állampolgárok mentesülnek a karantén kötelezettség alól. Szijjártó közleménye így szólt:

"A világjárvánnyal szembeni eredményes védekezés érdekében bevezetett rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Ennek értelmében éjféltől az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére.

Ezzel párhuzamosan a magyar állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Európai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza."

A kormányrendelet külön nem tér ki arra, hogy milyen eljárás vonatkozik a magyar állampolgárokra, Szijjártó Péter nyilatkozatából pedig az következet, hogy a magyar állampolgároknak csak akkor nem kell karanténba vonulniuk, ha az EU államaiból, valamint a tételesen felsorolt országokból érkeznek. A járványügyi védekezés és a fokozatos nyitás szempontjából ez logikus is, így a magyar sajtóban is ez szerepelt, így írtuk meg mi is. De nem csak a sajtó értelmezte így a javaslatot, a Budapest Airport is az alábbi tájékoztatást adta ki június 18-án:

„Június 18-tól korlátozások nélkül léphetnek be Magyarországra az EU és az EGT állampolgárai és az ezen országokból hazatérő magyarok is.”

Csakhogy a rendelet úgy kezdődik, hogy az nem vonatkozik magyar állampolgárra, és az EU vagy az EGT-társult ország állampolgárára. Más, jelenlegi érvényes jogszabály pedig nem szól a határátlépésről, így értelmezésünk szerint

valójában a magyar állampolgárok korlátozás nélkül léphetnek be az ország területére, és immár nem kell karanténba vonulniuk, attól függetlenül, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről érkeznek haza.

A rendelet részletesen kiköti, hogy milyen feltételek vonatkoznak a magyarországi belépésre, amelyek hiánya esetén az országba utazni tilos. A vonatkozó kormányrendelet nem tér ki külön a hazautazó magyar állampolgárokra, így a miniszter tájékoztatása volt az egyetlen álláspont, ami kapaszkodót nyújtott. A Konzuli Szolgálattal magánszemélyként, privát utazásommal kapcsolatos beszélgetésem szintén azt erősítette meg, hogy a magyar állampolgároknak egyik országból hazaérkezve sem kell már karanténba vonulniuk.

A félreértelmezést valószínűleg Szijjártó Péter miniszter bejegyzése okozta, amely egyébként a fenti értelmezés szerint valóban nem állít pontatlanságot – az EU-ból és az EGT-társult országokból valóban szabadon beutazhatnak a magyar állampolgárok, de a miniszter azt nem írta, hogy más országokra ugyanez vonatkozik, pedig ez a helyzet.

Megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, akik a Konzuli Szolgálathoz irányítottak, utóbbi viszont a magánszemélyek tájékoztatását látja el, így nem kívántak sajtónyilatkozatot tenni. A határvédelem a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, a hivatalos weboldalon megadott sajtóelérhetőségen viszont nem tudtuk elérni őket. Megkerestük péntek délután a Rendőrséget, akik válaszukban azt írták, hogy a Rendőrség minden magyar állampolgárt beenged a határon, a karantén elrendelése azonban a járványügyi hatóság hatáskörébe tartozik. Magánszemélyként felhívtam ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számát, és valóban ők is azt erősítették meg, hogy magyar állampolgároknak, bárhonnan is érkeznek haza, nem kell kötelező házi karanténba vonulniuk.

A külföldi kiutazásra minden esetben a célország adott szabályozása érvényes, amelyek országonként változnak, akár egyik-napról a másikra, külföldi utazásaink előtt így mindenképp informálódjunk a Konzuli Szolgálat ingyenesen hívható zöld számán. Az ugyanis lehetséges, hogy a külföldi ország nem enged be, vagy csak korlátozásokkal enged be magyar állampolgárokat.

Címlapkép: Shutterstock