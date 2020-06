Újranyit a gazdaság: biztatóan alakul a hazai kiskereskedelem

Június eső tíz napjában a kiskereskedelmi forgalom volumene az egy évvel korábbi szinten állt, derül ki a KSH adataiból. Ez jelentős javulás azok után, hogy májusban 10% feletti visszaesést láthattunk, és arra utal, hogy a koronavírus-válság fogyasztási sokkja lassan véget érhet Magyarországon.

A stagnálás rendkívül egyenetlen megoszlásból jön ki, egyes területeken két számjegyű visszaesés, máshol ugyanilyen nagyságrendű emelkedés volt a nyár elején. Természetesen a vendéglátás és az üzemanyag-forgalom csökkenése a legjelentősebb, hiszen az ilyen típusú aktivitásra hatott a leginkább a koronavírus-járvány, illetve a fékezés érdekében bevezetett korlátozás.

Ugyanakkor az élelmiszer-, szabadidős, illetve háztartási kiskereskedelem forgalma már gyorsan nőtt, vélhetően az otthoni munkavégzés is hozzájárult ehhez.

Áprilisban még jelentős visszaesés volt éves alapon az üzletek forgalmában, ehhez képest már a stagnálás is erős felpattanást jelent.

A forgalmi szerkezetet figyelve elképzelhető, hogy júniusban már összességében nagyobb volument fogunk látni, mint egy évvel korábban. A korlátozások lazítása június folyamán egyre nagyobb gazdasági aktivitással járhatott együtt, és így az üzemanyag-fogyasztás és a vendéglátóhelyek forgalma is emelkedhetett június folyamán. Bár a KSH kétféle adatközlése nem teljesen ugyanazt a kört foglalja magában, a nagyobb frekvenciájú adatok összességében mégis biztatók lehetnek abból a szempontból, hogy a második negyedév vége felé már magára találhatott a magyar gazdaság. A második negyedév - ahogyan a világon szinte mindenhol - összességében nagy visszaesést hozott, de amennyiben az időszak vége felé már látszanak az élénkülés jelei, az azt is jelentheti, hogy a gazdaság idei visszaesése sem lesz feltétlenül óriási. A régiós gazdaságokban ezt segítheti a belső fogyasztási kereslet, hiszen a gyors bérnövekedéssel a vásárlóerő az év elején is bővült. Amennyiben a munkaerőpiacot nem sokkolja tartósan a koronavírus-válság, ez egy erős pillért jelenthet a növekedés számára.

Címlapkép: Shutterstock