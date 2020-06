A fejlett világ gyorsabban kilábalhat a válságból, mint azt előzetesen vártuk

A ma közölt beszerzésimenedzser-indexek gyors felpattanásról árulkodnak Európában, a brit és a francia BMI-k 50 pont felett voltak. Az elemzők sokkal kisebb számokra számítottak. Az Egyesült Államokban szintén a várakozások felett nőtt az index, de csak kis mértékben haladta meg azokat. Japánban pedig még visszaesés volt az előző hónaphoz képest.

A legtöbb fejlett országban már visszavonták a legszigorúbb korlátozásokat, a gazdaság így a koronavírus járvány mellett is újra tudott indulni. A felpattanás esetleges forgatókönyvei közül a leginkább áhított kimenetel a V alakú felpattanás, amely mély visszaesés után azonnali és erőteljes visszapattanást feltételez. Az április után a májusi adatok már valóban helyreállásról árulkodnak, de a V-egyelőre nem teljesen reális, a ma közölt előzetes júniusi beszerzésmenedzser-indexek viszont pozitív meglepetést hoztak.

Az EU kezd magára találni

Az eurózóna szolgáltatószektorának BMI-je áprilisban korábban sosem látott szintre, 12 pontra zuhant vissza, ehhez képest a májusi 30,5 már nagy javulást jelentett, a ma közölt 47,3 pont már meglepően kedvező képet mutat. Ekkora emelkedésre az elemzők sem számítottak, a konszenzus 41 pont volt. A feldolgozóipar is kezd magára találni a valutaövezetben, a 46,9 pont szintén meghaladta az elemzői várakozásokat (44,5), ennél már láttunk alacsonyabb szintet a válság előtt is. A szektor még a legnagyobb visszaesést hozó áprilisban sem szenvedte meg annyira a járvány hatásait, mint a szolgáltatások (a 33,4 pont így is történelmi mélypontot jelent).

A legnagyobb európai gazdaság, Németország is pozitív meglepetést okozott ma. A feldolgozóipar a 44,6 pontjával túlteljesítette a várakozásokat, az elemzői konszenzus 41,5 pont volt – azaz a szakértők nem vártak ekkora felpattanást. A szolgáltatószektor a májusi 32,6 pontról 45,8 pontra jött vissza, az elemzők itt 42 pontra számítottak. A kompozit index már csak minimálisan teljesítette túl a várakozásokat, a 44,2 pontos előrejelzés helyett 45,8 ponton állt az index júniusban.

A legnagyobb meglepetést a francia BMI-k okozták. A feldolgozóipar és a szolgáltatószektor egyaránt 50 pont felett állt júniusban, azaz mindkét mutató növekedésről árulkodott a szektorban. A francia szolgáltatószektor nagyon mély visszaesést hozó április után tudott nagyot nőni, az elemzői várakozásokat messze meghaladva.

A francia feldolgozóipari BMI az előzetesen várt 46 helyett 52,1 ponton állt, a szolgáltatószektor a 44,2-es konszenzus helyett 50,2 pontra nőtt. A kompozit index 51,3 pontot mutatott júniusban.

A beszerzésimenedzser-index vállalatok megkérdezésén alapuló mutató, amelyben a vállalatok gazdasági helyzetét, várakozásait számszerűsítve mutatják be. Az index 50 pont alatt általában a gazdaság zsugorodását, afelett pedig növekedését vetít előre.

Amerikában és Nagy-Britanniában is nagyobb volt a felpattanás a vártnál

Az Egyesült Királyságban is pozitív meglepetésről számolt be az adatközlő Markit, a feldolgozóipar 50,1 ponton állt az előző havi 40,7 ponthoz képest. Az elemzői konszenzus 45 pont volt. A szolgáltatószektor a májusi 29 után 47 pontra jött vissza júniusban, ez jelentős felpattanásnak tekinthető. Ez a mutató is messze meghaladta a várakozásokat, az elemzők 40 pontot vártak erre a hónapra.

Az Egyesült Államokban a feldolgozóipar épphogy 50 pont alatt volt, a 49,6 pont még így is magasabb volt az elemzők által várt 48-hoz képest. Az előző hónapban 39,8 ponton állt a mutató.

Minimálisan, de a szolgáltatószektor is túlteljesítette a várakozásokat, a 46,7 pont két tizeddel volt nagyobb az elemzők által vártnál. Májusban 37,5 ponton állt a mutató.

Mint az látható, az Egyesült Államokban magasabb volt az elemzők átlagos várakozása, mint Európában, azaz a tengerentúlon gyorsabb felpattanást vártak. Ehhez képest a brit és a francia adat is nagyobb meglepetést okozott az amerikainál.

Japán még nem áll ilyen jól

Japánban a Jibun Bank tette ma közzé a beszerzésimenedzser-indexet. Általánosan elmondható, hogy a japán gazdaság is felülteljesítette a várakozásokat, de az előző hónaphoz képest itt még csökkent is a feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe, és jelenleg is meglehetősen alacsony szinten áll. A májusi 38,4-ről júniusban 37,8-ra esett vissza a mutató. Az elemzők 36,9 pontot vártak.

Fontos elmondani, hogy a mai meglepően jó adatok (főleg az EU-ban) még nem jelentik azt, hogy a fejlett világ túl van a válságon, de a júniusi tényadatok kedvezőbbek lehetnek majd az előzetesen vártnál, és a fenti adatokat látva nőtt az esélye a gyors kilábalásnak.

