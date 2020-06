Kamatot vágott az MNB!

In English

A várakozásokkal ellentétben változtatott főbb kondícióján a jegybank: így az alapkamat 15 bázisponttal kisebb, 0,75% lett. A kamatfolyosó két szélét jelentő egynapos betéti és hitel kamatláb maradt -0,05, illetve 1,85%.

A közelmúltban nem volt utalás arra, hogy a jegybank változtatni készülne a kamatokon, de egy esetleges lazítás benne volt a levegőben, hiszen a régió jegybankjai látványosan vágták a kamatokat a koronavírus-válságban, míg az MNB ezen az úton mindeddig különböző okok miatt nem tudott elindulni.

A monetáris politikának az elmúlt három hónapban elsősorban a koronavírus-válság fejleményeit kellett nyomon követni, illetve a kilátásokból fakadó monetáris politikai lépéseket végiggondolni. Ez nem egyszerű helyzet, hiszen az inflációs és a növekedési kép továbbra is meglehetősen homályos, a koronavírus járvány dinamikájától függ nagyon sok minden. A legfontosabb, hogy a második negyedévben a pénzügyi stabilitási helyzetet illetően megnyugodhattunk, hiszen a forint zuhanása megállt, majd a korrekció óta sokkal stabilabban viselkedik az árfolyam, a devizatartalékok és a kormány készpénzkészletei feltöltődtek, a régiós tőkekiáramlás megállt. Ebből a szempontból tehát jóval nyugodtabb környezetben dönthetett a jegybank, igaz, az inflációs és a növekedési kilátások még mindig rengeteg bizonytalanságot hordoznak.

A kamatvágás minden bizonnyal annak szól, hogy a nyugodtabb környezetben a jegybank bátrabban folytathat gazdaságélénkítő politikát. A rövid hozamok egyébként az elmúlt hetekben szép csendben elindultak már lefelé: a 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozama jóval az irányadó kamatszint alá, 0,5% közelébe süllyedt, és hasonló hozamok alakultak ki a 6, 12 hónapos futamidőkön is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jegybank az alapkamat szintjét változtatta meg, ami azonban ma formálisan nem irányadó, még ha az utóbbi időben a 0,9%-os mértéke valójában az volt. A jegybank kulcseszköze, forintlikviditást befolyásoló egyhetes betét katama a heti tendereken határozódik meg, tehát elvileg eltérhet az alapkamattól. Igaz, a gyakorlat mindeddig az volt, hogy az alapkamat szintjén fogadta be a bankok pénzét a jegybank, vagyis az egyhetes betéti kamat, illetve az alapkamat de facto megegyezett. Az majd a kövketező tenderen derül ki, hogy ehhez a gyakorlathoz a kamatvágás után is tartja-e magát a jegybank. Furcsa lenne, ha nem, hiszen az alapkamat jelentősége olyan kicsi a gazdaságban, hogy a kamatvágás csak akkor több egy szimbolikuis lépésnnél, ha az egyhetes betéti kamat is követni fogja.

A jegybanki döntés hátteréről ezúttal jóval többet tudhatunk meg.

15 órakor megjelenik a monetáris tanács közleménye, ami hagyományosan részletesebb olyankor, amikor a jegybank (negyedévente) elkészíti az infációs jelentését.

15 órakor (a teljes terjedelmében csütörtökön megjelenő) inflációs jelentés főbb előrejelzéseit is megismerjük. Most különös érdeklődés övezi az MNB idei növekedési várakozását, hiszen a márciusi 2-3%-os prognózis már akkor is kirívóan optimistának számított.

Szintén 15 órakor kezdődik az online sajtótájékoztató, amelyen Matolcsy György a jegybank elnöke, Kandrács Csaba, Patai Mihály és Virág Barnabás a jegybank alelnökei vesznek részt.

Természetesen ezekről a fejleményelről beszámolunk.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images