Megszakadtak a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások? Trump cáfolja saját emberét

Donald Trump azt követően tette közzé mikroblog-bejegyzését, hogy Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi tanácsadója a Fox televíziónak este adott interjújában kijelentette: vége a kereskedelmi tárgyalásoknak Kínával. A tanácsadó szerint ennek oka az, hogy Washington csak azt követően szerzett tudomást a Kínában kitört koronavírus-járványról, miután a kínai tárgyalóküldöttség aláírta a kétoldalú kereskedelmi egyezmény első szakaszáról szóló megállapodást, és január 15-én elhagyta az amerikai fővárost. "Ide jöttek január 15-én, hogy aláírják a kereskedelmi egyezményt, és akkor már bő két hónapja tudtak a vírusról" - fogalmazott Navarro.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!