Nagy tervei voltak Japánnak az államkasszával, a koronavírus elsöpörheti ezt is

Japán a hatalmas kiadások ellenére nem mond le a céljáról, hogy költségvetési többletet érjen el 2025-ig, mondta a pénzügyminiszter kedden. A japán GDP-arányos államadósság az egyik legnagyobb a világon, és a koronavírus idején látott költekezés jelentősen megnöveli a hiányt. A japán kormányhoz közel álló források szerint emiatt aligha lesz tartható a költségvetési cél.

Amikor az S&P lerontotta a japán államadósság kilátásait, akkor a pénzügyminiszter, Taro Aso úgy nyilatkozott, hogy az ösztönzőcsomagok hatásainak köszönhetően a gazdaság elkerülheti a leminősítéseket.

Elmondta azt is, hogy egyelőre nem vizsgálják felül a költségvetési célokat. A költségvetési tervek is szerepelni fognak a kormány féléves stratégiájában, amit a miniszterelnök tanácsadó testülete a következő hónapban mutat be.

A japán kormány 2200 milliárd dolláros válságcsomagot fogadott el a mélyebb visszaesés elkerülésére, a kormányra eközben nagy nyomás helyeződik, hogy a növekedést részesítse előnyben a költségvetéssel szemben. Egy kormányzati forrás a Reutersnek elmondta, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben a kormány, hogy a rövid távú fiskális célokat részesítse előnyben, az csak részleges említést kap majd a féléves dokumentumban.

Az adóbevételek kiesése és a szociális juttatások emelkedése a gyorsan öregedő társadalomban máris nehézzé tette az elsődleges többlet elérést 2026-ig. A hosszú távú költségvetési célok azonban továbbra is érvényben vannak, hogy a kormány javítson az államadósság helyzetén, amely majdnem kétszerese a japán GDP-nek.

Abe Sinzo miniszterelnök 2017-ben mutatta be a terveit, amelyek szerint 2025-re többletet szeretne elérni a költségvetésben.

