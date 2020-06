Ausztráliában egy hónap után lett új áldozata a koronavírusnak - második hullámtól tartanak

Az ausztráliai Victoria államban az elmúlt napokban nőtt az új esetek száma, és egy hónap után ismét lett új halálos áldozata a járványnak. A kormánynak újbóli korlátozásokat kellett bevezetnie, miután több ezrek várnak koronavírus-tesztre, és a boltokat ismét megrohanták a vásárlók.

Ausztráliában több mint egy hónap után lett újabb halálos áldozata a koronavírus-járványnak, egy 80 év feletti beteg hunyt el - írja a Reuters. Az országban több ezren várnak tesztekre, és a szupermarketek is újabb korlátozásokat vezetnek be.

Victoria államban az új esetek száma is nőtt, ma reggel 20 esetről számoltak be, kedden 17, szerdán pedig 16 új eset volt. Az államban egy újabb járványhullámtól tartanak. A helyi hatóságok úgy vélik, hogy a vírust az enyhe tüneteket mutató fertőzöttek terjesztik a családjuk körében.

Az állam döntéshozói meghosszabbították a veszélyhelyzetet, és szigorították a csoportos érintkezések szabályait.

A megnövekedett új esetszámok miatt több ezresre nőtt a kereslet a koronavírus-tesztek iránt az országban, a túlterheltség miatt a rendőrségnek 20 perccel a megnyitás után be kellett zárnia egy autós ellenőrzőpontot. Azok az autós tesztpontok, amelyek nyitva maradtak, 4 órás várakozási időről számoltak be.

A vásárlók emellett megrohanták a boltokat is, a szupermarketek ezért korlátozásokat vezettek be a WC-papírra, cukorra, tésztára, tartós tejre, tojásra. Ezeket az intézkedéseket márciusban is meglépte a kormány.

A szomszédos Új-Dél-Wales döntéshozói egyelőre nem kívánják korlátozni az utazásokat a két állam között.

Címlapkép: Getty Images