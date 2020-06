Budapesten már nagyobb a légszennyezés, mint a vírus előtt volt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ahogy fokozatosan nyitnak az európai országok, úgy tér vissza a légszennyezés is a nagyobb városokba, Párizsban, Brüsszelben és Milánóban jelentősen megugrott a nitrogén-dioxid mértéke a levegőben, mindemellett Németországba, Franciaországba és Olaszországba ismét visszatértek a forgalmi dugók – írja a Financial Times az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adataira hivatkozva. A magyaroknak sincs okuk az ünneplésre, az adatok szerint Budapest az egyetlen nagyváros, ahol a légszennyezés már meg is haladta a lezárások előtti szintet.