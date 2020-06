Egyre vadabb a kardcsörtetés Brexit ügyben - ennek nem lesz jó vége

Az Egyesült Királyság nem mutat hajlandóságot, hogy a Brexit vitás kérdéseit rendezze, októberben azonban eljön az igazság pillanata - mondta Michel Barnier, az Európai Unió főtárgyalója.

Barnier szemlátomást nagyon szkeptikus a britek megegyezési szándékait illetően, véleménye szerint a tárgyalási folyamat akkor sem haladt volna gyorsabban, ha nincs a koronavírus-járvány. Mint ismert, az év végéig két kérdésnek kell eldőlnie:

Véget ér-e az átmeneti periódus vagy újabb halasztással 2021-től is a közös piac része marad a brit gazdaság? Sikerül-e az idén egy olyan szabadkereskedelmi megállapodást kötnie az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak, ami biztosítja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok rendezett formában folytatódjanak?

Az első kérdésre látszólag egyszerű a válasz, hiszen június végéig kell kérni a brit kormánynak, ha meg kívánja hosszabbítani a jelenlegi átmeneti helyzetet. A válasszal azonban nem vártak ilyen sokáig: London nemrégiben hivatalosan is megerősítette, hogy nem kíván élni a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer kialakítására szánt átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségével.

Bár mérget valószínűleg senki nem venne rá, hogy a hosszabbítás ügye végleg lekerült a tárgyalóasztalról, de most egy ideig mégis a második kérdés az izgalmasabb, miszerint sikerül-e technikailag megoldani a leválást a közös piacról, és milyen új kereskedelmi kapcsolatrendszer lesz helyette.

Barnier nyilatkozata szerint a britek olyan különleges státuszt igényelnek például a pénzügyi szolgáltatások területén, ami nagyon közel van az egységes piac státuszához, és az elektromos áram piacához is mindenféle kötelezettség nélküli teljes hozzáférést igényelnek. A főtárgyaló ugyanakkor leszögezte:

az EU nem fogja feláldozni hosszú távú gazdasági és politikai érdekeit azért, hogy az Egyesült Királyság jól járjon.

Az EU kötelessége, hogy megvédje a vállalatait és a polgárait, és azt várja, hogy a britek a kilépéskor kiadott politikai deklaráció betűjéhez és szelleméhez térjenek vissza. Barnier azt is elmondta, hogy az ír-északír határon kialakítandó vámhatárral kapcsolatban felvázolt protokoll továbbra sem kielégítő, az Unió szeretné tudni, hogy pontosan hogyan is tervezik a britek a vám-, áfa- és élelmiszer-ellenőrzési szabályok érvényesítését. A főtárgyaló világossá tette, hogy még a lehető legkedvezőbb tárgyalási kimenet esetén is súlyos következményekkel fog járni a brit gazdaságra nézve a közös piac elhagyása.

Úgy tűnik tehát, hogy egyelőre az unió eltökélt a saját jól felfogott érdekeinek szem előtt tartásában. Tekintettel arra, hogy az EU nem egy politikai unió, annak a kockázata, hogy végül ettől eltér, a tárgyalási folyamat legvégéig jelen lesz. Egyelőre azonban a tárgyalások során következetesen képviseli az érdekeit, és nem magabiztosan viselkedik a britek chicken game taktikáját látva. Erre utal az is, hogy Barnier jelezte, elsősorban a briteknek fontos egy jó megállapodás megkötése és a rendezetlen kilépés elkerülése.



Az ING elemzői egyébként a napokban értékelték a Brexit kilátásokat, és viszonylag optimista forgatókönyvet vázoltak fel. Eszerint Boris Johnson miniszterelnök a korábbi harcos kilépési ígéretei után nem tudja/akarja meghosszabbítani az átmeneti periódust, hanem mindenképpen kilép a mostani keretek közül. Az elemzők optimisták, hogy októberben valamiféle kompromisszumos szabadkereskedelmi megállapodást megalkotnak a felek - mivel a briteknek gazdasági szempontból bármilyen megoldás jobb, mint a rendezetlen kizuhanás. Ez alapján a fő kérdés valóban az, hogy a közös piachoz való hozzáférésük mennyire sokkszerűen ér véget.

Címlapkép: Getty Images