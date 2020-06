IMF: sokkal nagyobbat zuhan a világgazdaság, mint azt eddig vártuk

Az IMF frissített előrejelzése szerint a világgazdaság idén 4,9%-al eshet vissza, ez 1,9%-ponttal alacsonyabb, mint amit a szervezet áprilisban várt. A fejlett országokban jelentős lesz a visszaesés - az Egyesült Államok 8, az eurózóna 10,2%-os visszaesést szenvedhet el idén.

Lerontotta a növekedési várakozásait a világgazdaságra a Nemzetközi Valutaalap – derül ki a szervezet Világgazdasági Kitekintőjének (WEO) legfrissebb kiadványából. Az IMF 4,9%-os visszaesést vár a világgazdaságban idén, legutóbbi, áprilisi előrejlésében még csak -3%-kal számolt. A szervezet szerint a koronavírus hatásai sokkal mélyebbek, mint arra korábban számítottak, és a kilábalás is lassabb lehet a vártnál.

A világgazdaság a következő évben sem heveri ki még a válságot – 2021-ben 5,4% lehet a növekedés, és összességében nagyjából 6,5%-kal lehet alacsonyabb szinten, mint azt 2020 januárjában várták. A valutaalap kiemeli, hogy

az alacsonyabb jövedelmű háztartásokra gyakorolt hatás kifejezetten káros, a koronavírus alááshatja a szélsőséges szegénység visszaszorításában a 90-es évek óta elért eredményeket.

A fejlett országokra az IMF 8%-os visszaesést vár 2020-ban, ez 1,9%-ponttal alacsonyabb, mint az áprilisi előrejelzés. 2021-ben 4,8%-kal nőhet a fejlett világ. Az Egyesült Államok ezen belül 8%-os visszaesést mutathat, és 2021-ben 4,5%-os lesz a növekedés. Az eurózóna ennél is mélyebb, 10,2%-ot eshet idén, amit 6%-os növekedés követhet 2021-ben, Németország ezen belül -7,8%-ot eshet, míg 5,4%-al nőhet jövőre.

Legnagyobb mértékben a francia előrejelzéseket rontotta le az IMF, az idei évre 12,5%-os visszaesést várnak, ez 5,3%ponttal alacsonyabb, mint az előző előrejelzésük. Nagyot zuhan az olasz és a spanyol gazdaság is – mindkettő 12,8%-ot. 10% feletti visszaesést mutat majd az Egyesült Királyság is. Japán 5,8%-ot eshet idén.

A fejlődő országok is recesszióba kerülnek idén az IMF szerint, átlagosan -3% lesz a GDP-változás. Ez 2%-kal alacsonyabb, mint amit az előző előrejelzésükben vártak. Legnagyobb mértékben Mexikó fog visszaesni, -10,5%-ot, Oroszországban -6,6, Brazíliában -9,1% lesz a GDP-változás. Dél-Afrika 8%,visszaesést, India -4%-os visszaesést szenvedhet el. Egyedül Kína fog növekedni az IMF most vizsgált országai közül, ott idén 1%, jövőre pedig már 8,2% lehet a növekedés.

Azt most is hangsúlyozza a valutaalap, hogy az előrejelzéseket nagy bizonytalanságok övezik, amely leginkább a járvány kimenetelétől függ. Az IMF azzal magyarázza az előrejelzés lerontását, hogy a csökkenő fertőzési rátájú országokban a helyreállás lassabb volt a vártnál, az első és második negyedévben mélyebb volt a visszaesés, és a termelékenység is csökkent, ahogy az életben maradó vállalatok betartották a higiéniás és a korlátozó szabályokat. Azokban az országokban, amelyek még mindig küzdenek az emelkedő esetszámokkal, értelemszerűen további gazdasági károkat okoz majd a vírus.

Az IMF hozzáteszi, hogy az előrejelzéshez képest máshogy alakulhatnak a számok, és ez nem feltétlenül csak a vírusnak tudható be. Az IMF előrejelzése a laza pénzügyi környezet fennmaradásával számol, de hozzáteszi, hogy amennyiben a pénzpiacok és a reálgazdaság szétválása folytatódik, akkor monetáris szigorításra is sor kerülhet.

