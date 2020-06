Tombol a járvány a világon, jóval borúsabbak a gazdasági kilátások is

Az Egyesült Államokban több területen is markánsan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, ami a lezárások/korlátozások feloldását elnyújthatja, ez pedig az üzleti-gazdasági kilátásokat jelentősen rontja. Közben az IMF éppen ma tette közzé az áprilisihoz képest is sokkal borúsabb világgazdasági előrejelzését, ami szintén rontja a befektetői hangulatot. Az sem kedvez a kockázati étvágynak, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború mellett most Európa felé nyit egy frontot a Trump-adminisztráció, igaz remélhetőleg csak korlátozott termék- és országkört érintve. Mindezek együtt elegek voltak ahhoz, hogy a nyitást követően lefelé forduljanak a vezető amerikai részvényindexek is, és egyre nagyobbá váljon az esés. Az olaj piacán a fentiek mellett az is rontotta még a kedélyeket, hogy a mai adatok alapján sorozatban harmadik napja nőnek a tartalékok, így túlkínálatossá válhat a piac.