Valósággal dübörgött az esztergomi Suzuki-gyár

A Magyar Suzuki közel 195 ezer járművet adott el világszerte tavaly, ezzel több, mint 13 százalékkal növelte értékesítéseit 2018-hoz képest. A vállalat kiemelte azt is, hogy 16,3 százalékos részesedéssel vezette a hazai autópiacot, ezzel negyedik éve uralva a hazai új autó eladásokat. A termelés bővülésének köszönhetően az esztergomi Suzuki-gyár érdemben növelte árbevételét is 2019-ben.

Néhány héttel ezelőtt részletesen írtunk arról elemzésünkben, hogyan teljesített a Magyar Suzuki 2019-ben. A vállalat most közzétette részletes értékesítési számait is, így kiderült, hogy 194 447 járművet adott el 123 országban, ezzel 13,1 százalékkal növelte értékesítését 2018-hoz képest. Világszerte összesen 185 002 Esztergomban gyártott személygépkocsi – 133 515 Vitara és 51 487 SX4 S-CROSS - talált gazdára az elmúlt évben. A termelés bővülésének köszönhetően a vállalat árbevétele 2,41 milliárd euró volt tavaly, amely 23,4 százalékos növekedést jelentett 2018-hoz képest.

A Magyar Suzuki működése szempontjából meghatározó anyagköltség a 2018-as 1,56 milliárd euróról 1,7 milliárd euróra nőtt tavaly. Jelentős megugrás látható az egyéb ráfordítások soron is, míg 2018-ban itt 224,7 millió eurós érték szerepelt, addig tavaly megközelítette a 337 millió eurót.

AZ ÜZEMI EREDMÉNY 91,53 MILLIÓ VOLT, AMELY GYAKORLATILAG MEGEGYEZETT A 2018-AS ÉRTÉKKEL, EZZEL A MAGYAR SUZUKI ÜZEMI MARZSA 3,8 SZÁZALÉKRA CSÖKKENT TAVALY.

A Magyar Suzuki adózott eredménye közel 84,5 millió euró volt 2019-ben, amely 5,4 százalékos növekedést jelentett 2018-hoz képest.

A VÁLLALAT A KORÁBBI ÉVEK GYAKORLATÁHOZ HASONLÓAN IDÉN SEM FIZET OSZTALÉKOT AZ ADÓZOTT EREDMÉNYÉBŐL.

Az autópiac élén a Suzuki

A Suzuki 2,2 százalékkal növelte piaci részesedését 2018-hoz képest, ezzel tavaly már zsinórban negyedik alkalommal zárt rekord értékesítéssel a hazai piacon. 25 766 Suzuki személygépkocsit regisztráltak Magyarországon 2019-ben. A magyarok legkedveltebb új autó modellje ismét a Vitara volt, 12 106 darabot regisztráltak a modellből 2019-ben január 1-je és december 31-e között. A teljes személyautó piac TOP 3 modellje között a Suzuki SX4 S-CROSS foglalta el a képzeletbeli dobogó második fokát. Összesen 9 246 kelt el a legnépszerűbb, alsó-középkategóriás új autóból Magyarországon 2019 év végéig. A vállalat felhívta arra is a figyelmet, hogy Magyarországon összesen forgalomba helyezett személyautó – 157 906 db – 16,32 százaléka Suzuki volt tavaly.

A Suzuki más területen is erősített

A Suzuki nem csak az autóipari szegmensben, de a motor és hajómotor kategóriában is erősítette pozícióját. A Magyar Suzuki összesen 33 867 motort és 6 003 hajómotort értékesített a hazai és a külföldi piacon 2005 óta. A Suzuki hajómotor üzletág 2017 óta a közép-kelet-európai régió központja és 567 regisztrált hajómotorral piacvezető Magyarországon. A divízió 1469 hajómotort exportált 2019-ban Észtországba, Lettországba, Litvániába, Fehéroroszországba, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába és Albániába. A Magyar Suzuki motorkerékpár-üzletága immár ötödik éve a legnagyobb piaci részesedésű disztribútor Európában a Suzuki csoporton belül. A vállalat 575 darab motorkerékpárt helyezett forgalomba a tavalyi évben Magyarországon 24 százalékkal növelve értékesítéseit. A magyarok legkedveltebb Suzuki új motorkerékpár modellje, a V-Strom 650, az összes Magyarországon regisztrált motor TOP 3-as listájába is bekerült. A vállalat 2019-bén 123 ország számára értékesített autót, motort és hajómotort, Magyarországot is beleértve.

Több szempontból is fontos központ Esztergom

A Magyar Suzuki a japán vállalatcsoport európai bázisú pótalkatrész- és kiegészítőtartozék-központja tavaly április 1-e óta. Az esztergomi logisztikai hub Közép-Európa meghatározó járműipari központja lett. A vállalat munkatársai naponta 30 kamionnyi termék tárolásáról és elosztásáról gondoskodtak 2019-ben, amelyek 700 beszállítótól, 16 százalékban magyar partnerektől érkeztek a logisztikai és ellátóközpontba. A logisztikai központtá alakítás keretein belül a cég megerősítette szervezeti struktúráját, és digitalizálta a teljes belső alkatrészellátási rendszert, ezen kívül hozzávetőlegesen 80 új munkahelyet hozott létre az esztergomi gyárban. Átlagosan 125 kamionnyi alkatrészt és pótalkatrészt szállítottak 120 országba hetente 5 kontinens disztribútorainak és márkakereskedőinek a nagymértékben automatizált komplexumból a tavalyi évben.