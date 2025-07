Váratlan kijelentés érkezett a Kremlből: „teljesen egyetértünk Zelenszkijjel”

Zelenszkij az X-en tett közzé bejegyzést arról, hogy Rusztem Umerov volt védelmi miniszterrel találkozott, akit éppen ezen a napon nevezett ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárává. Umerov vezette az orosz küldöttséggel Isztambulban folytatott tárgyalásokat, melyek áttörő eredményt nem hoztak.

Az Umerovval való megbeszélését pontokba szedve az ukrán elnök ezt írta:

Intenzívebbé tenni a tárgyalási folyamatot. A második isztambuli ülésen kötött megállapodások végrehajtása folyamatban van. Ennek a folyamatnak nagyobb lendületre van szüksége.

Today, I discussed with Rustem Umerov the work of Ukraine’s National Security and Defense Council and the Supreme Commander-in-Chief’s Staff, as well as personal tasks in the defense and negotiation spheres.First, continue working with partners on arms agreements. We must fully…