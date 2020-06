Az autóiparban is stratégiai fontosságúvá válhatnak az energetikai beruházások

A koronavírus miatt kilakult válság jobban sújtja az autóipart, mint a 10 évvel ezelőtti, ezért a piaci szereplők minden lehetőséget megragadnak a költségek visszafogására. Soós Attila, az E2 Hungary stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója a Járműipar 2020 online konferencián rávilágított, hogy 2020 a TAO-kedvezmények éve lehet, miután az almérési rendszerek kiépítésére nemcsak a kormány szorítja rá a szereplőket rendelettel, de a vírus miatt kilakult költségmegtakartási verseny is erre kényszeríti őket.

Soós Attila, az E2 Hungary stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója két aktuális témát hozott az energiapiacról. Miután az autóipar egy igen energiaintenzív iparág, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek stratégiai fontosságúak, különösen egy ilyen nehéz gazdasági környezetben.

Almérési szolgáltatások és TAO-kedvezmények

Mindkét szolgáltatással szinte azonnali költségmegtakarításra lehet szert tenni. Az almérő, mérési rendszer kiépítése, ráadásul törvényi kötelezettség 2021-től. A rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetekre terjed ki az alábbi feltételekkel:

maximum 3 %-os hiba-határértéken belüli mérés

legalább 15 perces felbontás

mérési adatok tárolására legyen képes

mérési adatok továbbítására legyen képes

fogyasztásmérésre legyen képes

Egy ilyen rendszer Soós szerint azért hasznos, mert az üzemeltető tisztába tud kerülni az eszközei tényleges működésével, továbbá

elkészíthető az adott telephely energetikai térképe

az adatok segítségével rendszerben lehet vizsgálni az adott épület/telephely működését

energetikai alapú felügyeleti rendszer valósítható meg segítségével, ahol nem csak működnek az eszközök, de energiahatékonyak is

üzleti döntésekhez szolgáltatnak inputokat

Ahol jelen vannak az almérő rendszerek, ott energiafelhasználás megtakarítást, ezáltal költségmegtakarítást lehet elérni.

Soós szerint a rendelet nem tette túl magasra a lécet, ennél sokkal ambiciózusabb célok is elérhetőek: az E2 Hungary egy olyan rendszer kiépítését vállalja, ami nemcsak teljesíti a rendelet által meghatározott minimum feltételeket, de lehetőséget nyújt egyedi elképzelések megvalósítására is a riportolási funkciók kapcsán. Megoldható a rendszer bérlése vagy megvásárlása is, ezzel megadva a döntésszabadságot az OPEX vagy a CAPEX költségek pénzügyi tervezésénél.

A finanszírozás lehet egyszeri díjas konstrukció minimális havi üzemeltetési díj mellett, illetve lehet kizárólag havi díjas konstrukció. Lehetőség van helyben telepített vagy felhő alapú adattárolásra is, az almérő folyamatok nyomon követese céljából, attól függően, hogy a felhasználó részére mi a kényelmesebb.

Egy almérő-rendszer választása kapcsán Soós szerint fontos látni, hogy egy ilyen rendszer telepítése, üzemeltetése egy komplex feladat, nem elég csak az informatikai részhez érteni, vagy csak az energetikaihoz, mind a két kompetenciára szükség van.

A szakember példaként említette egy irodaépület almérővel való felszerelését, aminek segítségével felrajzolták az épület teljes energiatérképét és kiderült, hogy a légkezelő berendezés az energiafogyasztás egyharmadáért felelt, ami túl kiugró érték. Kiderült, hogy az üzemeltetési oldalon voltak hiányosságok, nem megfelelő időben lettek kicserélve a szűrők a légkezelőbe, ennek cseréje után jelentős energiamegtakarítást lehetett elérni.

A TAO-kedvezményt 2017 óta lehet igénybe venni energiahatékonysági beruházásokra, tavaly ezek száma még ezer alatt volt, de Soós szerint 2020-ban a Covid-helyzet után ezek megugrására lehet számítani.

A folyamat menete, hogy először az auditor a beruházás megkezdése előtt felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

A beruházás elvégzése után pedig az auditor elkészíti és átadja az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai TAO auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapotot és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítást. Ezek alapján az auditor állíthatja ki az igazolást (melyben megállapítja, hogy a beruházással valóban energiamegtakarítást eredményezett).

A minimális támogatási kedvezmény 30 százalék (például egy nagyvállalat esetén, egy nem támogatott településen), de ha egy kisvállalat végzi el ezt a beruházást és nem a közép-magyarországi régióban, akkor akár 65 százalék is elszámolható adókedvezmény formájában.