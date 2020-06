Nesze neked újranyitás: két hónapja a legtöbb új koronavírus-fertőzöttet találták Amerikában

Az Egyesült Államokban két hónap óta a legtöbb új koronavírus-fertőzöttet regisztrálták a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerdai adatai szerint.

Egyedül a szerdai napon 38 672 új fertőzést diagnosztizáltak. Az Egyesült Államokban így már több mint 2,3 millió a regisztrált esetek száma, és több mint 121 ezer ember halt meg a vírus okozta Covid-19 nevű betegségben.

Csaknem valamennyi államban emelkedett az új fertőzéses esetek száma. A legtöbb fertőzöttet Kaliforniában, Texasban és Floridában azonosították.

A nyugati parti Kaliforniában szerdán 7149 új esetet regisztráltak, a déli Texasban 5551-et, a délkeleti Floridában pedig 5511-et. Jelentősen nőtt a betegek száma Arizonában, Georgiában és Észak-Karolinában is.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó újságíróknak nyilatkozva nem zárta ki, hogy a fertőzések szaporodásához a gazdasági élet újraindítása mellett az elmúlt napok tüntetéssorozata is hozzájárulhatott.

Greg Abbott texasi kormányzó bejelentette, hogy csütörtöktől minden texasi négy sebészi maszkot kaphat ingyenesen a szűrőállomásokon.

Ron DeSantis, Florida kormányzója szerint az állam hosszú időre szóló lezárása után elsősorban a fiatal korosztályok viselkedtek óvatlanul, nem viselve szájmaszkokat és figyelmen kívül hagyva a javasolt társadalmi távolságtartás szabályait.

New York államban, Connecticutban és New Jersey-ben bejelentették, hogy csütörtöktől kötelezően 14 napos karanténba kell vonulniuk mindazoknak, akik olyan tagállamokból érkeznek, ahol ismét erősödik a járvány. Ez tegnap a tőzsdéken is jókora esést váltott ki, hiszen ez a mobilitás csökkenését, a fogyasztás korlátozását is magával hozhatja:

Sajtókonferenciáján Andrew Cuomo, New York állam kormányzója közölte, hogy a szabálysértőket komoly pénzbüntetéssel szankcionálják majd.

Címlapkép forrása: Gabriella Angotti-Jones / Los Angeles Times via Getty Images