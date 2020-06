Vége az elbocsátási hullámnak Magyarországon? Hamarosan eljöhet a fordulat

Júniusban tovább lassult az álláskeresők számának a növekedése, ami azt jelzi, hogy hamarosan megérkezhet a munkaerő-piaci fordulat. A munkanélküliek számának korábbiakhoz képest lassabb növekedése egyrészt a kormány munkahelyvédelmi programjaival függ össze, másrészt a magyar gazdaság munkahely-teremtő képessége is kezd erősödni. A következő hónapokban akár már csökkenhet is a munkanélküliség, ha a gazdaság a harmadik negyedévben maga mögött hagyja a mély recessziót.

A koronavírus-járvány időszakában több mint 100 ezer fővel növekedett az álláskeresők száma Magyarországon, így májusra már 363 ezer főt számlált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatbázisa, ami 7,8%-os munkanélküliségnek felet meg. Májusban egy hónap alatt 32 ezren regisztráltak a hivatalnál, ami érdemi csökkenést jelent az áprilisi 50 ezer fős növekedéshez képest, de továbbra is azt jelezte, hogy a koronavírus-járvány időszakában a mély gazdasági válság közepette számos vállalat válik meg a dolgozóktól.

Júniusban tovább lassult a munkanélküliek számának emelkedése. Váratlanul kiderült, hogy június közepén 376 ezer álláskereső volt a foglalkoztatási szolgálat adatbázisában, ami 13 ezer fős növekedés egy hónap alatt. Az adat alapján azt mondhatjuk, hogy az álláskeresők aránya meghaladta a 8%-ot a hónapban. (A június 15-i adat egy hét híján megfelel a június 20-i zárónapnak.) Azt is megtudhattuk, hogy a június közepi volt az első hét, amikor már nem emelkedett az álláskeresők száma a koronavírus-járvány kirobbanása óta. Az álláskeresők emelkedésének lassulása mögött az áll, hogy egyre több vállalat tudja igénybe venni a kormány bértámogatási programjait (több mint 170 ezer munkavállaló és 14 ezer cég vesz részt a munkahelyvédelmi bértámogatásban), miközben a gazdaság is lassan kezd talpra állni.

Összességében elmondható, hogy a februári 264 ezer főről júniusra 376 ezerre nőtt a regisztrált álláskeresők száma június közepére, ami több mint 110 ezer fős növekedés. Ez azonban nem azt jelenti, hogy "csak" 110 ezren veszítették el a munkájukat a válság során. Egyrészt, nem minden állásvesztő kér rögtön álláskeresési járadékot, hanem igyekszik gyorsan új állást találni. Másrészt az NFSZ regiszterébe március és május között (ilyen júniusi adat még nincs) közel 190 ezren regisztráltak. Az álláskeresők száma azonban az időszak végére ennél sokkal kisebb mértékben nőtt, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság a válság során is teremtett munkahelyeket. Igaz, sokan lehettek olyanok, akik nem képzettségüknek megfelelő állást kaptak, azonban mindenképpen kedvező hír, hogy bizonyos szektorok képesek voltak felvenni dolgozókat (pl. a vendéglátásból sokan a kiskereskedelemben találhattak állást).

Lássuk a részleteket!

A leépítési hullám a koronavírus-válság során minden korcsoportot jelentősen érintett. Leginkább az 55 évnél fiatalabb, de 24 évnél idősebbek körében nőtt meg a munkanélküliség, de ahogy az alábbi ábrán látszik, azokat sem kerülte el a munkanélküliség, akik éppen csak elkezdték a pályájukat.

Azt már korábban is tudtuk, hogy a magasabb végzettség a válságok során jobban védi a dolgozókat, vagyis tőlük nehezebben válnak meg a munkáltatók. A jelenlegi helyzetben ez a hatás felerősödhetett, hiszen a magasabb végzettség jobbára szellemi munkával jár együtt, amely home office-ban is folytatható volt az esetek egy részében, míg az alacsonyabb képzettség általában fizikai munkával jár együtt, és nagyon sok gyárban átmenetileg leállt a termelés a korlátozások időszakában. Sőt, a termelés még most sem állt helyre teljesen (nem érte el a válság előtti szintet), hiszen a hazai és a külföldi kereslet továbbra is gyenge. Így az alacsonyabb képzettségűeknek várhatóan időbe telik, amíg újra munkába tudnak állni.

Az elbocsátások leginkább a legsúlyosabban érintett ágazatot, a vendéglátást érintették, de a szolgáltató szektor is érdemi leépítéseket hajtott vére az elmúlt hónapokban. A gyárleállások miatt az iparban foglalkoztatottak száma is csökkent, ellenálló volt azonban a mezőgazdaság, valamint a szállítás-raktározás ágazat.

Mit mutat a többi adat?

Az NFSZ adatai mellett a KSH is méri a munkanélküliséget. Az ILO módszertanán alapuló adatok szerint áprilisig nem igazán nőtt a munkanélküliség (az állásvesztőket nem munkanélkülinek, hanem inaktívnak tekintik), így 200 ezer fő alatti munkanélküliséggel kalkulált a hivatal, azonban önbesorolásos alapon 425 ezren tekintették magukat munkanélkülinek. Bizonyára az önbesorolásos munkanélküliek egy része a következő időszakban újra foglalkoztatottnak tekinti majd magát, hiszen sokan "csak" átmenetileg nem tudtak dolgozni (pl. fodrász, fogorvos). Ők a korlátozó intézkedések feloldásával újra munkába állhattak, azonban munkanélkülinek tekinthették magukat.

A Portfolio a KSH adatai alapján áprilisra 280 ezer feletti munkanélkülivel számolt, miután az állásvesztőket az inaktívaktól visszasoroltuk a munkanélküliek közé. Így 6%-os munkanélküliségi ráta adódott.

Itt a fordulat?

A kabinet arra számít, hogy júniusban megérkezett a fordulat a munkaerőpiacon. Június közepén ugyanis már volt egy olyan hét, amikor nem nőtt az álláskeresők száma. Ez kifejezetten biztató hír, azonban a vállalatok egyelőre óvatosak az új dolgozók felvételével. Kedvező, hogy a bértámogatási programok – amelyek még most is elérhetőek – nagyrészt segítenek megóvni a munkahelyeket, amellyel elkerülhető a dolgozók többségének elbocsátása.

A gazdaság várhatóan a harmadik negyedévben élénkülni fog, amely némi javulást okozhat a munkaerőpiacon, azonban a vállalati szféra egyelőre nem valószínű, hogy tömegesen teremtene új munkahelyeket. Ehhez erős keresletre lenne szükség, valamint arra, hogy a kilátásokat ne árnyékolják be az esetleges második járványhullámtól való félelmek. Így nagyon sok vállalat a jelenlegi dolgozói létszámmal igyekszik majd termelni. Azonban ha az őszi-téli járványhullám elmaradna, akkor a munkanélküliség csökkenése és a foglalkoztatás emelkedése tartós folyamat lehetne.

