Itt az idő, ha igazi hazafiak akarunk lenni! - Hatalmas lehetőséget teremtett a járvány Magyarországnak

Bár a koronavírus-járvány rávilágított a globális ellátási láncok gyenge pontjaira, a költségek csökkentése továbbra is kiemeltebb szerepet kaphat az autóiparban, mint a kockázatmenedzsment, így rövidtávon aligha képzelhető el az ellátási láncok rövidülése. Ennek ellenére a járvány olyan helyzetet teremtett, amely hatalmas lehetőséget rejt magában, ezt a magyar kis- és középvállalatoknak meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy megerősítsék, tovább növeljék piaci pozícióikat. A végső siker szempontjából kiemelten fontos lesz az is, hogy a vállalati, politikai döntéshozók minden létező eszközükkel támogassák a hazai autóipart ebben a kiemelten fontos időszakban. Többek között ezek a megállapítások hangzottak el a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös szakmai online konferenciáján

Csütörtökön megrendeztük a Járműipar 2020 online konferenciasorozatunk harmadik fordulóját, amelynek keretében az elmúlt évek hagyományaihoz hűen sor került egy panelbeszélgetésre is. Ennek során a magyar autóipar meghatározó vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre, mondhatták el véleményüket a koronavírus-járvány okozta helyzettel, a legnagyobb kihívásokkal, a beszállítói láncok várható rövidülésével, a magyar beszállítók versenyképességével és a hazai kkv-k lehetőségeivel kapcsolatban.

A panelbeszélgetés Moderátor, a beszélgetés kérdéseinek összeállítója: Szincsák Attila, ügyvezető igazgató, Denso Gyártó Magyarország Kft.



A panelbeszélgetés Résztvevői: Jónás László, üzletfejlesztési vezető, Design Terminal;Kollár Csaba, beszerzési igazgató, Hanon Systems Hungary Kft.;Nagy Zsolt, beszerzési vezető, S.E.G.A. Hungary Kft.;Simon Péter, gyárigazgató, Simon Plastics Kft.;Thierry László, ügyvezető igazgató, ElringKlinger Hungary Kft.

Szincsák Attila a panelbeszélgetés elején arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy már 2019-ben lassult az európai autógyártás és általánossá vált a kereslet visszaesése szerte a világon. Ebben a kihívásokkal teli időszakban robbant ki váratlanul a koronavírus-járvány, amely nagyon nehéz helyzetbe hozta az iparágat és az egyes szereplőket.

Szincsák Attila Denso Gyártó Magyarország Kft., ügyvezető igazgató A közlekedésmérnöki diplomája megszerzése után a Cargo Partnernél kezdte karrierjét légi közlekedési ügyintézőként. A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 é Tovább … Tovább A közlekedésmérnöki diplomája megszerzése után a Cargo Partnernél kezdte karrierjét légi közlekedési ügyintézőként. A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 é

Thierry László megerősítette, hogy az ő vállalatukat is felkészületlenül érte a járvány és hiába indult nagyon jól az évük, Március közepén jelentős mértékben visszaesett az értékesítésük. Elmondta azt is, hogy az április tragikusan alacsony kiszállítást hozott, május második felétől viszont növekszik a termelésük volumene, így éves szinten, durván 25 százalékos visszaeséssel számolnak. Rámutatott arra is, hogy a legnehezebb időszakban olyan tevékenységekre fókuszáltak, amelyeket a normál működésük során korlátozott erőforrás ráfordítással tudtak csak végezni. Ezek közé tartozott az intenzív mérnöki tevékenység, a folyamatoptimalizálás, intenzív megelőző karbantartás és a szerszámok javítása és rendbetétele.

Thierry László ElringKlinger Hungary Kft., ügyvezető igazgató Okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar, Elektronikai Technológia szak. Nappali villamosmérnöki szakmérnök képzésben, majd fejlesztőmérnökként félvezető gyártmányokat é Tovább … Tovább Okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar, Elektronikai Technológia szak. Nappali villamosmérnöki szakmérnök képzésben, majd fejlesztőmérnökként félvezető gyártmányokat é

Kínában nagyon hamar szigorú intézkedéseket hoztak a járvány megfékezése érdekében, ennek eredményeként viszonylag jól kordában tudták tartani a vírust – jelentette ki Nagy Zsolt. Hozzátette, lényeges volt az is, hogy ezalatt az időszak alatt a beszállítók folyamatosan tudtak termelni. Volt kapcsolatuk olyan vállalattal, amelyik közvetlenül a vírus gócpontjában működött és 5-10 százalékos kapacitáskihasználtság mellett ugyan, de termelt. Rámutatott, nagyon fontos volt, hogy ezek a partnereik nem álltak le a termeléssel, hiszen így a vevőiknek ők is biztosítani tudták a folyamatos anyagellátást

Ezt követően fordult a kocka, a világ minden országában felütötte a fejét a koronavírus-járvány. Itt már nehezebb volt az anyagellátás számunkra is

– húzta alá Nagy Zsolt. Elmondta, nem az volt a probléma, hogy nem tudtak kapcsolatot létesíteni a beszállítókkal, mert zárva voltak, hanem az, hogy nagyon nehéz volt fuvarokat szervezni.

Nagy Zsolt S.E.G.A. Hungary Kft., beszerzési vezető Nagy Zsoltnak hívnak, Miskolcon születtem 1988 Júliusában. Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán végeztem. Szakmai pályafutásomat 2012-ben cégünk jogelődjénél a Robert Tovább … Tovább Nagy Zsoltnak hívnak, Miskolcon születtem 1988 Júliusában. Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán végeztem. Szakmai pályafutásomat 2012-ben cégünk jogelődjénél a Robert

Szerinte az egész koronavírus-járványnak a legnagyobb problémája az az volt, hogy nem volt Európán belül olyan fuvarozó, aki vállalata volna, hogy Olaszországból anyagot szállít bárhova a kontinensen. Hozzátette, ilyen alapon egyszerűbb volt Kínából alapanyagokat hozatni a termeléshez, mint Olaszországból vagy Spanyolországból.

Rámutatott arra is, hogy az autóipar jelen pillanatban mindenhol megpróbál költséget csökkenteni és az autógyárak sorra jelentik be azt, hogy mérnökségi tevékenységeket állítanak le.

Éppen ezért nagymértékű áttelepítések rövidtávon nem történhetnek meg már csak azért sem, mert nem lesz olyan ember, aki ezeket a változtatásokat az autógyáraknál jóváhagyja.

Kiemelte azt is, hogy érdemes Európát, a kontinens vállalatait vizsgálni cash flow szempontjából is, ugyanis olyan ázsiai beszállítókkal akarunk versenyezni, amelyek nagyon stabil anyagi háttérrel rendelkeznek, köszönhetően egyrészt az állami szerepvállalásnak, másrészt a magas profittermelő képességüknek.

Ezeket figyelembe véve úgy látom, hogy nagyon nehéz lesz európai vállalatoknak Ázsiából piacot elhozni

– jelentette ki Nagy Zsolt. Hozzátette, lényeges arról is beszélni, hogy milyen megoldásokat tudunk találni a fuvarozás problémáira Európában. Utóbbi kijelentésre reflektálva Szincsák Attila elmondta, ő maga is meg tudja erősíteni, hogy nem is a gyártás elmaradása, hanem sokkal inkább a logisztikai problémák voltak a legnagyobb kerékkötői az üzemeltetésnek.

Kollár Csaba a témához kapcsolódva elmondta, hogy a koronavírus-járvány nem okozott a magyar operációjuk számára gyárleállást, a termelést ugyanakkor csak úgy tudták biztosítani, hogy sok esetben légi szállítást vettek igénybe. Természetesen mindez nagyobb mértékű költséget jelentett a vállalatnak, mivel a megemelkedett igények, előfoglalások következtében sokszor annak is örülniük kellett, hogy találtak olyan szállítmányozó céget, amelyik teljesíteni tudott.

Kollár Csaba Hanon Systems Hungary Kft., beszerzési igazgató Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát, Export-Import Management szakon. Székesfehérváriként, Az Emerson Process Management, Brooks diviziójánál helyezkedett el beszerzőként 2001-ben. 2005-ben vá Tovább … Tovább Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát, Export-Import Management szakon. Székesfehérváriként, Az Emerson Process Management, Brooks diviziójánál helyezkedett el beszerzőként 2001-ben. 2005-ben vá

Beszélt arról is, hogy a járvány hatására jelentős visszaesés volt tapasztalható a vevői megrendelésekben, így egy-egy kényszerű beszállítói leállás nem okozott feltétlenül problémát az ellátási láncban. Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány, illetve annak megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések következménye volt az is, hogy jelentős méretű készletek halmozódtak fel, ahogy a szállítási idők is megnövekedtek. Mindez további jelentős költségeket eredményezett az iparág egyes szereplőinél, így az ő vállalatuknál is.

Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy rövidtávon a koronavírus-járvány nem fogja átalakítani a globális ellátási láncokat sem általánosságban, sem pedig a szűkebb perspektívát vizsgálva, illetve ha lesz is változás, annak mértéke minimális lesz

– szögezte le Kollár Csaba. Hozzátette, látni kell, hogy a piaci verseny továbbra is nagyon agresszív, a beszerzési döntéseket pedig továbbra is az árak és a költségek alapján hozzák meg.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy a költségcsökkentésre, optimalizálásra való törekvés továbbra is erősebb lesz majd, mint a kockázatmenedzsment.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ázsiai cégekre jellemző, hogy nagyon védik a hazai piacukat, akár egy potenciális európai, vagy magyar beszállító esetén is elmondható, hogy nagyon nehéz betörniük Dél-Koreába. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az állam minden lehetséges módon támogassa a hazai kkv-kat annak érdekében, hogy minél több beruházást, üzletet elnyerhessenek, hogy pénzügyi pozíciójuk minél inkább megerősödhessen, meg tudjanak felelni egy-egy multinacionális autóipar cég elvárásainak.

Thierry László rámutatott, hogy a legtöbb cég költségalapon hoz döntéseket, pedig

kiemelten fontos szempont a rugalmasság is.

Elmondta, hogy a múltban hozott Japánból gyártást Magyarországra csak azért, mert az ázsiai ország beszállítója nem tudta azt a rugalmasságot biztosítani, mint amit a vevő megkívánt. Kiemelte, hogy a teljes forgóeszköznek a finanszírozása is egyre fontosabbá válik és nem csak abban az értelemben, hogy kinek mennyi szabad pénzeszköze van.

Arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy nagyon sok vállalat nem foglalkozik kellő mélységben a teljes életút költséggel (TCO), a legtöbben a leszállított árakra koncentrálnak, és nem veszik figyelembe, hogy egy teljes projektmenedzsmentnek mekkora a költsége, és a projekt élettartama alatt milyen addicionális költségeket eredményez. Kiemelte, nagyon nem mindegy egy döntés meghozatala során, hogy egy távol-keleti, vagy egy helyi beszállítót választ valaki, előbbi ugyanis olyan jelentős plusz költségeket eredményezhet hosszú távon, amelyekkel eredetileg nem is számoltak.

Abban az esetben viszont, ha egy vállalat kellő mélységben foglalkozik a TCO-val a beszállítója kiválasztása során, máris jelentős tér nyílhat meg a hazai vállalatok számára.

A fentiekre tekintettel hangsúlyozta,

Próbálunk más elemek figyelembe vételével, illetve a rugalmasság és a forgóeszköz finanszírozás szempontjának előtérbe helyezésével lokalizálni gyártást Magyarországon.

Utóbbi kijelentéssel kapcsolatban Szincsák Attila elmondta, hogy a TCO-megközelítés elméletben nagyon szépen hangzik, ugyanakkor az a tapasztalta, hogy a gyakorlatban igen ritkán valósul meg, mert legtöbbször vannak nagyobb érdekek, amelyek felülírják a döntéshozatalnak ezt a formáját.

Simon Péter hozzászólásában felidézte, nagyon szerencsések voltak, mert a meglevő készleteiknek köszönhetően semmiféle fennakadást nem okozott számukra a koronavírus-járvány. Hozzátette, külön szerencse volt az is, hogy bár számos vevőjük van és mindegyik ideiglenesen a termelésének felfüggesztésére kényszerült, ezekre különböző időpontokban került sor. Így a sokak számára nagyon nehéz időszakon egy egyhetes leállással és rövidített munkaidővel könnyen át tudtak lendülni.

Simon Péter Simon Plastics Kft., gyárigazgató Simon Péter a Simon Plastics Kft. vezetője, több mint 15 éve dolgozik a vállalkozásnál, de már gyermekkorában is a cégnél töltötte a nyári szüneteket. Péterhez öt éve tartozik a gyárvezetés, de már el Tovább … Tovább Simon Péter a Simon Plastics Kft. vezetője, több mint 15 éve dolgozik a vállalkozásnál, de már gyermekkorában is a cégnél töltötte a nyári szüneteket. Péterhez öt éve tartozik a gyárvezetés, de már el

A megszerzett tapasztalatok birtokában abba az irányba indultunk el, hogy az egész beszerzési láncot rövidítsük

– jelentette ki Simon Péter. Hozzátette, az első stratégiai lépésük az volt, hogy vásároltak egy szerszámüzemet, amellyel kiemelt céljuk, hogy egy olyan vállalatot hozzanak létre Magyarországon, amely ázsiai határidővel, ázsiai árakon, magyar minőségben és garanciával képes szerszámokat gyártani.

Elmondta, hogy az utóbbi időben rengeteg megkeresést kaptak Magyarországról és Nyugat-Európából.

Különösen utóbbi régió vállalatai azok, amelyektől most, ebben a kisebb terheléses időszakban sokkal könnyebb lehet a munkát, a megrendeléseket áthelyezni hazánkba.

Szincsák Attila a fentiekkel kapcsolatban kijelentette, hogy pontosan a mostanihoz hasonló időszakokban kell igazán a változtatási lehetőségeket megragadni, kihasználni. Hozzátette, hogy az a helyzet, amelyet a koronavírus-járvány teremtett Magyarországon, nagyon sok lehetőséget rejt magában, amelyet a kis- és középvállalatoknak meg kell ragadniuk.

Ehhez persze a stabil pénzügyi pozíciójukon túl megfelelő mértékű állami támogatásokra is szükségük van. Utóbbival kapcsolatban Jónás László elmondta, nagyon fontos kérdés, hogy mit tudnak azért megtenni a magyar vállalatok, hogy az állami támogatások megfelelően tudjanak hasznosulni.

Kiemelte, nagyon nagy szükség van az állami támogatásokra, a kormány ezen a területen gyorsan és jó irányba tett lépéseket.



Jónás László Design Terminal, üzletfejlesztési vezető Jónás László társadalomtudós, politológus és közgazdász. Karrierjét a K&H Bank, majd a CIB Bank lakossági területén indította el, ahol egy időben több csapatot és osztályt felügyelt. Az Arete befe Tovább … Tovább Jónás László társadalomtudós, politológus és közgazdász. Karrierjét a K&H Bank, majd a CIB Bank lakossági területén indította el, ahol egy időben több csapatot és osztályt felügyelt. Az Arete befe

Biztatnám a vállalatokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy képesek legyenek arra, hogy ezeket az állami támogatásokat megfelelően tudják felhasználni – jelentette ki Jónás László. Javasolta, építsék fel saját folyamataikat, saját innovációjukat, saját működésüket oly módon, hogy a koronavírus okozta válsághoz hasonló időszakok ne a túlélésről szóljanak.

Rámutatott, a mostani időszak tökéletesen alkalmas arra, hogy a vállalatok fejlesztésekre használják ki annak érdekében, hogy azokon a területeken, ahol a versenytársaik elé tudnak kerülni, ez meg is valósuljon.

Hangsúlyozta, az utóbbi időben bármelyik kisebb, vagy nagyobb autóipari szereplővel beszélt, kiderült, azt a stratégiát választották, hogy teljes erőbedobással a fejlesztéseikre koncentrálnak pontosan azért, hogy amikorra minden visszatér a korábbi kerékvágásba, a piac előtt lehessenek.

Szincsák Attila a panelbeszélgetés zárásaként arra hívta fel a figyelmet, hogy a végső döntés a magyarországi cégvezérek kezében van.

Ha igazi hazafiak akarunk lenni és a magyar ipart, a magyar autóipart talpra akarjuk állítani és meg akarjuk erősíteni a pozícióját, akkor úgy gondolom, hogy a koronavírus-járvány hatalmas lehetőséget teremtett erre

– jelentette ki.

Hozzátette, nagyon sok kihívással kell megbirkózniuk az iparágban, de itt van az ideje annak, hogy cselekedjenek a vállalati, politikai döntéshozók és tegyenek valamit a magyar gazdaságért, a magyar kkv-k felzárkóztatásért, mert a lehetőség adott.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images