Koronavírus: megjöttek a pénteki magyar adatok

Négy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, ezzel 578 főre emelkedett az elhunytak száma, 2663-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 886 fő. Az aktív fertőzöttek 38%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 179 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A friss számok továbbra is nagyon enyhe koronavírus-jelenlétet jeleznek Magyarországon. Sőt, az elmúlt napok minimálisan magasabb fertőzési esetszáma is visszaesett a múlt hetet jellemző szintre. Az aktív esetek száma 20 fővel csökkent, utoljára tíz napja láttunk ennél nagyobb esést. Hasonlóképpen a járvány visszaszorulását jelzi a nagyon kevés haláleset. Igaz, az, hogy még mindig napról napra van néhány halálozás azt eredménezi, hogy a nyers halálozási ráta (az elhunytak és az imsert fertzőzöttek aránya) mára meghaladta a 14%-ot.

A négy új eset közül 2 a fővárosban, 1-1 pedig Pest megyében és Szabolcsban bukkant fel.

Ahogy mindig, a kormányzati portál most is emlékeztet, hogy megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.

A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt.

