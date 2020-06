Még egy kamatcsökkentést vetített előre az MNB alelnöke

Az MNB alelnöke hangsúlyozta, hogy a jegybank nem kezdett kamatcsökkentési ciklusba, és a további vágásokkal kapcsolatos piaci várakozások túlzóak, a jegybank pedig megfelelő távolságot akar tartani a 0%-os kamatszinttől az alapkamat tekintetében. Kiemelte azt is, hogy továbbra is az inflációs kilátások határozzák meg elsődlegesen a monetáris politikai mozgásteret és a forint elmúlt napokban bekövetkezett gyengülését nem kommentálta a Reuters tudósítása szerint.

Mindez arra utal, hogy bár egyszerinek kommunikálta az MNB kedden a váratlan vágást, de mivel a piacon felélénkültek a további vágásokkal kapcsolatos várakozások, most a jegybank igyekszik hűteni ezeket és azt hangsúlyozza, hogy legfeljebb még egy 15 bázispontos vágás "fér bele", amivel 0,6%-ra csökkenne az alapkamat (ami a ténylegesen irányadó ráta is, hisz az egyhetes betéti eszköz kamata is ehhez igazodik). Ez az üzenet akár a forint erősödéséhez is hozzájárulhat, ha a befektetők várakozása módosul és tényleg már csak egyetlen újabb, szimbolikus kamatvágást áraznak majd a piacon.

A forint a péntek kora reggeli kereskedés során egyelőre csak minimális erősödéssel reagált a jegybanki alelnöki üzenetre: 354,4-ről 354,2-ig mozdult az euró árfolyama. Előtte keddtől tegnap délutánig 349-ről 355-ig esett több hullámban, és a 355-nél húzódó technikai akadály állította meg az esést, ahonnan tegnap délután átmenetileg 353-ig korrigált, majd estére 354 fölé kanyarodott vissza.

