Palkovics felsorolta, melyik egyetemek maradnak állami fenntartásban

"Hat egyetem esetében zajlik az átalakítás, az alapítványok bejegyzése, most a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél is megtörténik, év végéig pedig a Szent István Egyetem is sorra kerül" - erősítette meg a szakminiszter. Utóbbi egyetemnél azért lassabb a folyamat, mert "nemcsak struktúraváltásról van szó, hanem különböző egyetemek fúziójáról is", vagyis először létre kell hozni egy új egyetemet, amit aztán átalakítanak, ez az egész néhány plusz hónapot vesz igénybe.

A többit "meglátják", de Palkovics László nem zárta ki azt, hogy ha például a Pannon Egyetem ilyenfajta átalakulást akar, ott is bekövetkezzen a változás.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnagyobb intézmények - köztük a három vidéki tudományegyetem, valamint a SOTE, az ELTE és a Műegyetem is - állami fenntartásban maradnak, így fejlesztik őket tovább.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio