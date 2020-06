Itt vannak a friss adatok a koronavírus-járványról: 10 millió felett a fertőzöttek száma a világban

Szerbiában nőtt a koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma, legutóbb a járvány elején láttunk ennyi új esetet. Megfertőződött több közéleti szereplő is. Koszovóban is gyors a terjedeés, miközben újranyitották a repteret. Észak-Macedóniában is közel 150 új esetet találtak az elmúlt 24 órában, az eddig szinte alig fertőzött Montenegróban pedig 30-al nőtt a fertőzöttek száma.