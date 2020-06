Nincs minek örülni: rossz helyzetben vannak a magyar minimálbéresek

Az uniós tagállamokban a dolgozók 9%-a keres a minimálbér környékén, hazánkban azonban kétszer ennyien, derült ki egy friss kutatásból. Magyarországon az egyik legalacsonyabb a minimálbér az EU-ban még úgy is, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a legkisebb kereset.

Minden embernek meg kell tudnia élni a fizetéséből, és harcolni fogok azért, hogy valamennyi uniós tagállam bevezesse a minimálbért - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még azelőtt, hogy döntöttek a kinevezéséről. Leyen "igazságos" minimálbért szeretne az egész unióban. Ahhoz viszont, hogy mindenkinek tisztességes megélhetést biztosító bérekről lehessen beszélni, először azt kell megnézni, hogy honnan indulunk. Az Eurofound átfogó tanulmányából többek között kiderült, hogy a dolgozók mekkora hányada keres minimálbért, és mennyit érnek valójában az egyes EU-s országokban a minimálbérek.

Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatottak 9%-a keres a minimálbér környékén. Pontosabban fogalmazva, a 2017-es keresetük 10%-os eltérésen belül az adott országban meghatározott minimálbértől. A legkedvezőbb helyzetben a svédek, a dánok és a hollandok vannak, ahol a dolgozók mindössze legfejlebb 3%-a keresett minimálbért, a legrosszabb helyzetben pedig a magyarok, a portugálok és a románok voltak, ezekben az országokban ugyanis eléri a 20%-os a minimálbért keresők aránya.

Ami az egyes szektorokat illeti, az EU egészében a pénzügyi-biztosítási tevékenység, valamint az információ-kommunikáció szektorokban volt a legalacsonyabb a minimálbéresek aránya, rendre 3, illetve 4%-os. A hagyományosan rosszul fizető mezőgazdaságban (15%) és a szálláshely-szolgáltatásban (16%) volt viszont a legmagasabb.

Az egy órára jutó bért vizsgálva Luxemburgban volt a legmagasabb a minimálbér (12 euró), de a fejlett, nyugat-európai országokban 10 euró környékén alakult. A „közepesen” fizető országok közé tartoznak jobbára a dél-európai országok, de egy-két kelet-közép-európai ország is befért ide. Az „alacsony” kategóriába került Magyarország, csak Romániát, Lettországot és Bulgáriát előztük meg euróban mérve. Valójában Romániát is csak statisztikailag, hiszen gyakorlatilag megfelel egymásnak a két bér.

A tanulmány bemutatja, hogy a nem eurót használó országok esetében eltérő mértékben nőtt a minimálbér 2010 óta. A legnagyobb növekedést 2015-ös árszinten számolva Románia érte el (+188%), míg a legkisebb emelést az Egyesült Királyság vitte véghez (+15%). Magyarországon 72%-os emelkedést láthatunk, amivel meghaladta a horvát, a cseh, és a lengyel emelést.

Azt is megvizsgálták, hogy a minimálbér miként alakul az országos mediánhoz képest. Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol a minimálbér meghaladja az országos mediánbér 50%-át, és kifejezetten gyors volt a felzárkózás az utóbbi időben. Ez azt jelenti, hogy a mediánbér nem nőtt olyan gyorsan, mint a minimálbér. Jól látszik a nagyon gyors román minimálbér-emelés hatása is: a 2008-as 40%-os rátáról közel 60%-ra nőtt a minimálbér az országos mediánhoz képest. Ez erőltetett minimálbér-emelést jelent, ami a bérskála torzulásához is vezethet.

Címlapkép: Getty Images