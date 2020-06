Hogyan érintette a koronavírus a magyar fizetéseket és álláshelyeket? - Most megtudjuk!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mozgalmas lesz június és július fordulója is, megismerjük a májusi munkanélküliségi adatokat, és az áprilisi kereseti statisztikákat is. A világgazdaságból is érkeznek fontos adatok, amelyek ismeretében pontosabban látjuk majd, hogy mekkora hatást gyakorolt a koronavírus a legnagyobb gazdaságokra. Foglalkoztatottsági és inflációs adatok érkeznek a világból, de a júniusi lassulásra vonatkozó előrjelzések miatt érdemes lesz Kínára is odafigyelni.