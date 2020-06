Még mindig gyenge a magyar kiskereskedelem

Június első felében sem talált magára a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a gazdasági recesszió mellett a lakosság óvatossági megfontolásai is szerepet játszanak a költések visszafogásában.

Habár érkeztek már biztatónak mondható adatok a kiskereskedelmi forgalomról, úgy tűnik, hogy június közepén ismét kevesebbet vásároltak a magyarok. Az online kasszák adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom június első két hetében 3,7%-kal maradt el az előző év azonos időszakához képest.

A kiskereskedelmi forgalom alakulásában is látszik a munkanélküliség megugrása, a fizetés nélküli szabadságok elszaporodása, bizonyos szektorokban és állásokban a bérek jelentős mértékű csökkentése, miközben a háztartások óvatossági megfontolásai is megmutatkoznak a gyenge teljesítményen.

Az üzemanyag-forgalom továbbra is kifejezetten gyenge, amit részben magyaráz, hogy sokan jóval kevesebbet használják az autójukat, hiszen egyes munkahelyeken tartott még a home office, illetve idén várhatóan kevesebbet is nyaralnak az emberek. Miután a benzin és a gázolaj ára érdemben alacsonyabb lett, mint tavaly ilyenkor volt, így még akkor is kevesebbet kellene rá költeni, ha ugyanannyiba kerülne.

Az élelmiszer-kiskereskedelem már mérsékelt növekedést mutat, miközben az információs, híradástechnikai termékeknél is láthatunk némi élénkülést, azonban a piaci és az egyéb üzletek forgalma még inkább csökkenést mutat.

Mindeközben az áprilisi csúcs után az online kiskereskedelem is csökkenést mutat már havi alapon, éves szinten azonban itt továbbra is jelentős bővülést tapasztalhatunk. A korlátozó intézkedések (kijárási korlátozás) időszakában rengetegen tértek át az online kiskereskedelemre, és habár egyesek visszatértek a boltokba, továbbra is sokan maradtak a rendeléseik internetes leadásánál.

A kiskereskedelemnél rosszabb helyzetben van a vendéglátás, ahol 30%-os visszaesést láthatunk június első felében az előző év azonos időszakához képest. Vagyis a korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamosan úgy tűnik, hogy sokan még nem tértek vissza az éttermekbe. Úgy látszik, hogy a vendéglátás csak lassabban fog helyreállni, amiben fontos szerepet játszik a turizmus gyengélkedése.

A mostani adatok azért mondhatók kissé meglepőnek, mert a KSH a június 1-10. közötti időszakra már kedvezőbb számokat közölt a mostani, 1-17. közötti időszakot magába foglaló számoknál. Ez azt jelentheti, hogy június közepe felé ez a javulás megtorpant, és így már egyáltalán nem biztos, hogy a második negyedév végére a kiskereskedelem teljesítménye (ami a magyar gazdaság bő egytizedét teszi ki) beéri majd a tavaly ilyenkorit.

Most inkább úgy tűnik, hogy a következő hónapokban még bizonyára nem lesz túl acélos a kiskereskedelmi forgalom, miután a gazdasági bizonytalanságok egy ideig még velünk maradhatnak, de a harmadik negyedévben már szebb számokat láthatunk, és a negyedik negyedévben akár érdemi bővülés is várható (ha elmarad a koronavírus-járvány második hulláma). A vendéglátás tekintetében viszont ennél rosszabb a helyzet, hiszen nagyon hiányoznak a külföldi turisták, miközben várhatóan a magyarok közül is kevesebben nyaralnak-pihennek. Igaz, közülük viszont többen fognak belföldi úti célt választani.

Címlapkép: Getty Images