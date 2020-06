A vártnál nagyobbat zuhant a brit gazdaság az első negyedévben

Több mint negyven éve nem mért ütemben, 2,2 százalékkal csökkent a brit hazai össztermék az idei első negyedévben az előző három hónaphoz mérve az új koronavírus okozta járvány első közvetlen reálgazdasági hatásaként - közölte kedden a brit statisztikai hivatal (ONS).

A kimutatás szerint ez a legnagyobb mértékű negyedéves visszaesés a brit gazdaságban 1979 harmadik negyedéve óta. A statisztikai hivatal rontotta is a növekedési számokat: a múlt hónapban közölt, részleges adatokra alapuló előzetes becslésében még 2 százalékos negyedéves összevetésű GDP-csökkenést jelzett 2020 első negyedévére.

Az idei első negyedéven belül márciusban 6,9 százalékkal - az első becslésnél 1,1 százalékponttal nagyobb ütemben - zuhant a brit GDP-érték az előző hónaphoz viszonyítva. A brit kormány március utolsó hetében léptette életbe a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedéseket.

A statisztikai hivatal hangsúlyozta a keddi végleges GDP-adatismertetéshez fűzött kommentárjában, hogy az első negyedéves számok már tükrözik az új koronavírus okozta Covid-19-járványból és a kormány járványellenes korlátozó intézkedéseiből eredő első közvetlen gazdasági hatásokat.

Az ONS számításai szerint az idei első negyedévben 1,7 százalékkal - az első becslésnél 0,1 százalékponttal nagyobb mértékben - csökkent a brit hazai össztermék a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva. A háztartási fogyasztás értéke 2,9 százalékkal zuhant az idei első három hónapban a tavalyi utolsó negyedévhez mérve. Ezt az adatot a statisztikai hivatal 1,2 százalékponttal módosította lefelé. A brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor kibocsátási értéke rekordütemben, 2,3 százalékkal zuhant az első negyedévben.

Az ONS egyenes utalást tett a keddi beszámolóban arra, hogy valószínűleg rontani fogja a brit gazdaság áprilisi teljesítményére adott, június 12-én ismertetett első becslését is.

A statisztikai hivatal akkori ismertetése szerint áprilisban példátlan ütemben, havi összevetésben 20,4 százalékkal, a február és április közötti három hónapban az eggyel korábbi, januárral zárult mozgó három havi időszakhoz viszonyítva 10,4 százalékkal zuhant a brit GDP-érték.

Keddi ismertetésében ugyanakkor az ONS közölte, hogy ezek a számok már nem összeegyeztethetők az egyaránt jelentősen lefelé módosított első negyedéves és márciusi havi GDP-adatokkal. Az ezekre az időszakokra vonatkozó, a mostani negatív korrekcióval összhangba hozott becsléseket a statisztikai hivatal a jövő hónapban ismerteti.

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics a GDP-adatok keddi ismertetése után összeállított gyorselemzésében közölte: jelenleg érvényes előrejelzése a brit hazai össztermék 23 százalékos zuhanását valószínűsíti az idei második negyedévre, a legutóbbi aktivitási felmérések azonban az általa korábban vártnál gyorsabb kilábalásra vallanak. A ház szerint így a 23 százalékos második negyedévi GDP-zuhanásról szóló prognózisára egyértelműen felfelé mutató kockázatok hatnak.

A Capital Economics londoni elemzői hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy várakozásuk szerint ezzel együtt is eltart 2022-ig, mire a brit gazdaság ismét eléri a koronavírus-válság előtti teljesítményét. A minap a Bank of England is jelezte, hogy most már derűlátóbban ítéli meg a brit gazdaság második negyedévi teljesítményét.

A brit jegybank májusban kiadott legutóbbi negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte: várakozása szerint a brit GDP-érték az idei második negyedévben az előző negyedévhez mérve 25 százalékkal, 2020 egészében éves összevetésben 14 százalékkal zuhan.

