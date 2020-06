Egy újabb vírust azonosítottak a tudósok, amely világjárványt okozhat

Az új törzs a disznóinfluenzának egy alfaja; ez a kórokozó okozta a 2009-es pandémiát.

A tudósok az amerikai Proceedings of the National Academy of Sciencesben publikálták a tudományosan ellenőrzött munkájukat, mely szerint a „G4 EA H1N1” influenzának „minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy egy pandémia-vírus legyen.”

A tudósok 2011 és 2018 között vizsgálták a kínai disznópopulációt, kutatásuk során megállapították azt is, hogy a kínai disznóhúsiparban dolgozók 10%-a már találkozott a vírussal.

A tudósok ezt aggasztónak nevezték és azt javasolják a kínai hatóságoknak, hogy kezdjék meg az iparág dolgozóinak tüzetesebb ellenőrzését.

„A disznók a újabb generációs influenzavírus közvetlen hordozói, így a disznókban való influenzavírusok rendszerszintű megfigyelése fontos lehet egy újabb pandémia megelőzésének érdekében" - írják a lapban.

Hozzátették: bár a vírus nem azonnali probléma, hiba lenne figyelmen kívül hagyni főleg annak tényét tekintve, hogy a jelenlegi influenza-oltások nem védenek meg tőle.

Az eredmények megállapításához mintegy 30 ezer mintát vettek a tudósok.

