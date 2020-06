Kifakadt az amerikai járványügy: elkeserítő a helyzet, gyakorlatilag tehetetlenek a koronavírus ellen

Naponta több mint 30 ezer új Covid-fertőzöttet találnak az Egyesült Államokban, a fertőzöttek száma pedig lassan megközelíti a hárommilliót; ilyen szinten már lehetetlen kordában tartani a járványt – mondta Anne Schuchat, az amerikai járványügyi hivatal, a CDC alelnöke egy interjúban.

Már jóval gyorsabb ütemben terjed Amerikában az új típusú koronavírus, mint azt a járvány kezdetén, márciusban-áprilisban tapasztalhatták, a CDC lényegében elismerte, hogy nem tudnak már mit kezdeni a Coviddal.

„Nem vagyunk olyan helyzetben, mint Új-Zéland, Szingapúr vagy Dél-Korea, ahol minden egyes új esetet gyorsan azonosítanak, nyomon követik a kapcsolatfelvételt és izolálják a fertőzötteket."

Túl sok a fertőzött az országban és ez nagyon elkeserítő

– fogalmazott Schuchat a Journal of the American Medical Associationnek egy interjúban.

Schuchat úgy látja, hogy olyannyira elterjedt a vírus Amerikában, hogy már nem tudnak ellene koncentráltan védekezni; a hatalmas területű országban számos gócpontban tombol egyszerre a járvány és folyamatosan új és új gócpontokat azonosítanak. Nehezíti a helyzetet, hogy most már nincsenek olyan szigorú intézkedések, mint amelyek New Yorkban, Connecticutban vagy New Jerseyben megállították a járványt.

Schuchat hozzátette: egy ideje már fél a CDC egy ilyen vírustól, hiszen ez könnyen terjed, nehéz azonosítani és ő úgy látja, hogy nincs rá immunitás. Elmondta: szerinte hasonló a helyzet, mint az 1918-as influenzajárvány során.

A CDC alelnöke elmondta: arra kell készülni, hogy eltart még a járványhelyzet az USA-ban, csak limitálni lehet a pusztítást azzal, hogy távolságot tartanak egymástól az emberek, maszkot viselnek vagy megmossák a kezüket.

„Nem számíthatunk arra sem, hogy az időjárás vagy az évszak nekünk kedvez” – mondta Schuchat.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images