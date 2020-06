Kiszivárgott: nemzetközi tanácsadócég segíthet a magyar kormánynak az egészségügy átalakításában

A régiós egészségügy átalakításában a közelmúltban már tapasztalatokat szerzett BCG-vel szerződött le a Belügyminisztérium a koronavírus-járvány idején. Bemutatjuk, hogy mire készülhet az ágazatban a kormány.

Érdekes szerződés

A Boston Consulting Group ad tanácsot Pintér Sándoréknak az egészségügyi reformhoz - írta a napokban egy Facebook-bejegyzésében a K-Monitor, amit a Mérce.hu portál szúrt ki.

Ezek szerint a BCG Kft. stratégiai és komplex átalakítási terveket dolgoz ki a kormány számára az egészségügyi ágazatban bruttó 352,44 millió forint értékben.

Készül valamire a kormány

Az elmúlt hetek híráramlásának fényében nem meglepő az, hogy a Belügyminisztérium ilyen feladatra szerződik le. Pintér Sándor ugyanis felhatalmazást kapott a hazai egészségügy helyzetének átvilágítására. Maga Kásler Miklós, az egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője ismerte el egy hónappal ezelőtti videóinterjújában, hogy arra kérte a belügyminisztert, hogy szervezési tapasztalatait bocsássa az EMMI rendelkezésére a magyar egészségügy struktúrájának áttekintésében, esetleges átalakításában. Egy másik videóinterjúban pedig arról beszélt Kásler Miklós, hogy ezzel párhuzamosan az EMMI-ben is folyik a munka az egészségügy régen várt szerkezet-átalakítása kapcsán, 2030-ig tartó egészségügyi reformban gondolkodik a tárcavezető. "Alapos struktúraváltásban érdemes gondolkodni. Kisebb korrekciók nem elegendőek" - mondta akkor Kásler Miklós.

A hazai koronavírus-járvány kellős közepén is voltak olyan kormányzati nyilatkozatok, amelyek arra utaltak, hogy a kormány hozzáfog az egészségügy átalakításához, legalábbis az ellátórendszerhez, a kórházi ágyakhoz és az ezzel összefüggő finanszírozáshoz.

"Lehet, hogy valahol növelni is kell az ágyszámot, de ott ahol 50 vagy 60%-os kihasználtságon működnek az ágyak, akkor lehet, hogy ott jobb lenne, ha az ellátás jobb minőségű ágyakon működne, jobb és újabb gépek lennének és felesleges egy olyan kapacitást fenntartani, amit a betegek száma nem indokol" - jelezte még áprilisban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Portfolio egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tavaly év végi és idén év elejei beszámolóiból már látható volt, hogy készül valamire a kormány az egészségügyben. A december 23-i közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, mely kimondta: "a kormány kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését, és egyetért a finanszírozási rendszer és az ellátási struktúra olyan átalakításával, amely fenntartható működést eredményez, és megakadályozza az adósságok újratermelődését". A határozat több lényeges pontot is felsorolt, amelyek a rendszer átalakítása szempontjából kritikus fontosságúak, és szakértők már évek, évtizedek óta várják ezeket a lépéseket (adatgyűjtés, díjtétel-felülvizsgálat, valós költségekre épülő finanszírozás, valós szükségletekhez igazodó módszertan, eredményalapú finanszírozási technikák, ellátási szinteken átívelő, integrált és betegközpontú, kötegelt típusú finanszírozási formák).

Ezt követően jött a hír, hogy az év elején az EMMI már elkészítette azt a jogszabály-csomagot értesülésünk szerint, ami az egészségügyi ellátórendszer átalakítását célozta. A miniszterelnök ugyanis határozottan üzente meg az ágazat vezetésének, hogy adósságmentes kórházakat szeretne látni. Ez az idei évben a járványügy miatt nyilván nehezen elképzelhető és kivitelezhető, de Gulyás Gergely mostani szavai arra utalnak, hogy a kormány nem tett le az átalakítási tervekről.

De miért pont a BCG?

Akik követik a Portfolio egészségügyi híreit, azok számára nem ismeretlen a BCG neve a régiós egészségügyben. 2018 szeptemberében elsőként készítettünk interjút Újlaki Ákossal, a Boston Consulting Group projektvezetőjével annak kapcsán, hogy a tanácsadó cég dolgozta ki a legutóbbi egészségügyi reform alapjait Szlovákiában.

A nulladik lépés a transzparencia megteremtése, ehhez pedig pontos adatokra van szükség. Erre alapozva lehet olyan érzékeny döntéseket meghozni, melyek végső soron egy kórház bezárását vonhatják maguk után. A munka azonban nem gyorsfutás, a szakember szerint 10 éves távlatban kell gondolkodni egy ilyen átalakítás során - derült ki az akkori interjúnkból.

Újlaki Ákos a 2018-as Portfolio Private Health Forumon előadást is tartott erről. Már akkor úgy fogalmazott a szakember, hogy "a látványos eredményeket elért dán modellt vette figyelembe a Boston Consulting Group a szlovák fekvőbeteg-ellátási modell kidolgozásakor. A kórházreformot az ellenzék is támogatta, és hasonló Magyarországon is implementálható lenne".

