A koronavírus-járvány közepette azonnal visszamehettek külföldre dolgozni a magyarok

Márciusban bezuhant a külföldön dolgozó magyarok száma, miután szerte Európában korlátozó intézkedéseket vezettek be, így sokan hazajöttek abban az időszakban. Azonban májusban már kifejezetten sokan újra munkába állhattak, és visszamentek külföldre dolgozni.

A külföldön dolgozó magyarok létszáma tavaly 110-120 ezer fő között ingadozott. Ők azok, akik átmenetileg, csak rövid ideje dolgoznak külföldön, jobbára ingáznak, illetve maradtak Magyarországon még családtagjaik (vagyis: a háztartás egy része itthon él). Az elmúlt években stabilan 100 ezer fő felett volt a létszámuk, kivéve a 2018-as megtorpanást, amikor átmenetileg kevesebben mentek külföldre dolgozni.

A koronavírus-válság időszaka azonban komoly változásokat hozott a munkaerőpiacon, ami a foglalkoztatás gyors csökkentését és a munkanélküliség növekedést okozta Magyarországon. A KSH az elmúlt három hónapban részletesebb munkaerő-piaci adatokat közöl, így a Portfolio elkérte a hivataltól a külföldön dolgozók havi létszámának alakulását. (Eddig csak három havi átlagadatok voltak elérhetőek.)

A KSH-tól kapott adatok azt mutatták, hogy márciusban 80 ezer főre csökkent a külföldön dolgozó magyarok száma az egy hónappal korábbi 125 ezerről. Miután a környező európai országokban (ahol a magyar munkavállalók leginkább dolgoznak) előbb jelent meg a koronavírus-járvány, mint nálunk, így sok honfitársunk már a tavasz elején elveszíthette a munkáját. Azonban áprilisban és májusban újra 100 ezer fő környékén stabilizálódott a külföldön dolgozó magyarok létszáma. Ez továbbra is elmarad az előző év azonos időszakában mért szinttől, azonban látható, hogy amint lehetett, sokan azonnal visszatértek külföldi munkájukhoz.

2020 februárig 3 havi gördülő adatok, márciustól havi szintű adatok

Természetesen a korábban külföldön dolgozó magyarok egy része továbbra is itthon maradt, mert a munkahelyük még nem nyitott ki, esetleg megszűnt, illetve egyes országokban továbbra is olyan intézkedések voltak érvényben, amelyek korlátozták a mozgást is. A szomszédos Ausztria (amely előttünk jár a járvány lefutásában) azonban újra várhatta a magyar munkavállalókat, amely támogathatta a külföldön dolgozó magyarok létszámának újbóli növekedését.

A KSH negyedéves adatai azt mutatják, hogy január és március között 109 ezren dolgoztak külföldön, március és május között pedig átlagosan 92 ezren. Vagyis ez 17 ezer fős csökkenést jelent a három hónap átlagában. Azonban tudjuk, hogy a március-május 3 havi átlagot leginkább a márciusi komoly zuhanás húzza lefelé, vagyis nem igazán látszik belőle az áprilisban és májusban látott „visszarendeződés” (újbóli külföldi munkavállalás). A márciusi adat nélkül azonban látható az újbóli megugrás.

A KSH a havi adatok kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a lakossági munkaerő-felmérés mintája negyedéves minta. „Az összeírók a kijelölt háztartásokat negyedévente egyszer, összesen 6 egymást követő alkalommal keresik fel, így a havi alminta pontossága - amely a mintában szereplők egyharmadát tartalmazza - jelentősen elmarad a negyedévesétől, illetve a három havi átlagadatétól. A minta sajátosságai különösen érintik a külföldi telephelyen dolgozók csoportját” – mutat rá a KSH. Miután azonban a hivatal a koronavírus-járvány kezdetétől a foglalkoztatás és a munkanélküliség tekintetében is közli a havi szintű adatokat, úgy gondoltuk, érdemes bemutatni, milyen folyamtok befolyásolják a foglalkoztatási adatokat. Az ilyen helyzetek világítanak rá arra, hogy nagyobb és havi reprezentativitást biztosító mintát érdemes lenne kialakítani.

