Hiányoztak a magyar munkanélküliségi adatok? Most már többet is tudhatsz, mint hitted volna!

A koronavírus-járvány kirobbanását követően igen erőteljes leépítésbe kezdtek a vállalatok Magyarországon. Erről azonban igen kevés adatot lehetett tudni akkoriban, miután a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat (NFSZ) egy ideig nem közölte a havi szintű részletes adatokat. Most viszont, hogy lassan javul a helyzet, hetente képet kapunk a magyar munkaerő-piac állapotáról.

Sokáig csak találgatni lehetett arról, hogy milyen gyors a leépítési hullám Magyarországon, mely szektorokat érinti leginkább és kik azok, akik elveszítik az állásukat. Május elején írtuk meg, hogy a munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után a Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint.

Számos, nagyon fontos adat nem volt elérhető a munkanélküliséggel kapcsolatban, így a kutatók megbecsülni sem tudták, hogy mi történik az országban.

Semmit sem tudunk, semmilyen adatot sem kapunk

– mondta a Portfolio-nak egy munkaerő-piaci helyzettel és előrejelzéssel foglalkozó kutató májusban, aki szerint kifejezetten kedvezőtlen számokat kellett volna közölnie a kormányzatnak. Azt mondta, hogy korábban – amikor történelmi mélyponton volt a munkanélküliség – a kabinet folyamatosan tájékoztatott az adatokról, a koronavírus-járvány kirobbanása óta azonban nem lehet tudni szinte semmit. Május 5-én végül megjelent egy április 14-i dátumozású dokumentum a márciusi adatokról.

A számok végül tényleg kedvezőtlenek voltak. A Portfolio értesüléséből kiderült, hogy áprilisban 330 ezer regisztrált álláskereső volt Magyarországon, hivatalos számok azonban nem voltak erről. Ezzel kapcsolatban akkor kerestük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot is, akik azonban nem válaszoltak a kérdésünkre, három héttel később kiderült, hogy az értesülésünk helyesnek bizonyult.

Az NFSZ azóta visszatért a havi adatok részletes közlésére, elemzést is publikálnak, már lehet tudni, hogy milyen iparágban hány álláskereső van, melyik korosztályból kerültek ki, és azt is, hogy milyen képzettségűek. Sőt, az elmúlt két hétben már nem emelkedett a munkanélküliek száma, azóta az innovációs minisztérium illetékesei rendre beszámolnak arról, hogy kedvezővé vált a tendencia, és az álláskeresők száma mérséklődik. Tehát már nem is csak havi, hanem heti szintű adatokat is láthatunk! Nos, ezek a heti adatok a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában is elkészültek, csak akkor nem láthatta senki, aki közölné is azokat a nyilvánossággal.

