Széteshet a szlovák kormány

Széteshet a négypárti szlovák kormánykoalíció, ha távozni kényszerül házelnöki posztjáról Boris Kollár, a koalíció második legerősebb tagjának, a Család vagyunk (Sme rodina) jobbközép pártnak az elnöke, akinek lemondását a koalíció liberális pártjai kezdték követelni "plágiumgyanús" diplomamunkája miatt.

Boris Kollár szerdán Pozsonyban újságíróknak nyilatkozva kilátásba helyezte annak lehetőségét, hogy ha le kell mondani a házelnöki posztról, akkor pártja kilép a koalícióból is.

A politikus közvetlenül az előtt beszélt erről, hogy találkozóra indult a koalíció egyik liberális pártja, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselőihez. Kollár diplomamunkájának eredetiségét elsőként, a múlt hét elején Miroslav Beblavy, a parlamenten kívüli Együtt (Spolu) liberális párt volt elnöke vonta kétségbe, majd a témáról - a plágiumgyanút kész tényként kezelve - címlapon írt az ultraliberális DennikN nevű szlovák lap is.

Kollár ezekre az állításokra reagálva a diplomamunkák forrásanyagának vizsgálatára használt program eredményét mutatta fel, amely szerint a dolgozatában az átvett részek aránya alatta marad az engedélyezett 30 százaléknak. Bár ezt hivatalos akadémiai testület eddig nem cáfolta, a házelnök távozását követelő hangok mind hangosabbak lettek, és az ügyet erőteljesen tematizálta a sajtó is. Igor Matovic kormányfő, a legerősebb kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) jobbközép mozgalom vezetője már az ügy nyilvánosságra kerülésekor egyértelművé tette: nem teszi kockára a koalíció jövőjét a Kollárt érő vádak miatt, és nem szólítja fel őt távozásra.

Kollár távozását követelte a napokban a kormánykoalíció legkisebb pártja, az Andrej Kiska által alapított liberális Emberekért (Za ludí) párt is, amely a februári választásokon éppen hogy csak bekerült a parlamentbe. A házelnököt - a vele lezajlott szerdai találkozó után - az SaS képviselői csoportja is távozásra szólította fel, ugyanakkor a mozgalom elnöke, Richard Sulík jelezte: nem döntik be a koalíciót.

Igor Matovic kormánya jelenleg 95 képviselői mandátummal - és így alkotmányozó törvények elfogadására is alkalmas többséggel - rendelkezik a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. Amennyiben Boris Kollár pártja kilép a kormányból, a csonka koalíciónak 78 képviselői mandátuma, tehát szűk többsége marad. Megfigyelők szerint azonban Kollár távozása főként azzal a következménnyel járna, hogy a liberálisok megkerülhetetlenné válnának a kormányban, és így súlyuk jelentősen megnőne.

Szlovákiában köztudott, hogy a családpolitikát kiemelten kezelő, a külpolitikában pedig a multipoláris világrend mellett álló konzervatív Család vagyunk párt politikai nézetei több kérdésben eltérnek a kormánykoalíció liberálisaitól.

A szlovák belpolitikában nem számít sem újkeletűnek, sem egyedülállónak, hogy magas rangú politikai tisztségviselőket plágiummal vádolnak. Korábban hasonló gyanúba keveredett az előző parlamenti elnök, a Szlovák Nemzeti Párt által jelölt Andrej Danko is.

Címlapkép: Getty Images