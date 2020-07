Kína és az USA kapcsolata csak egyre rosszabb lesz - Kína mégis inkább Trumpot akarja elnöknek

Az Egyesült Államok és Kína konfliktusa olyan sok területre terjedt ki, hogy a szakértők szerint már nem lehet azt könnyen elsimítani. Az elnökválasztásig biztosan marad a rossz viszony, de Trump újraválasztása újabb kereskedelmi háborút hozhatna el. Kína ennek ellenére inkább Trumpot preferálja, mert szerintük a republikánus elnök többet árt a nyugati szövetségnek, mitn Kínának.

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolata tovább fog romlani, miután mindkét fél jelezte, hogy több módon is készek harcolni egymással – mondta a CNBC-nek Todd Mariano, az Eurasia Group amerikai igazgatója. Szerinte még mindig nagy tér van konfliktus növekedésére, és ahogy ő fogalmazott, a két ország történetének legsötétebb fejezete felé tartunk.

Jelenleg az export és a technológia területén zajlanak a konfliktusok – mondta -, a legijesztőbb jel azonban az, hogy a két ország több fronton is szemben áll egymással. Az elmúlt években a két ország között olyan dolgokról folyt a vita, mint a kereskedelmi egyensúlytalanság és a technológiai verseny, amelyek végül vámháborúhoz vezettek.

Az elmúlt hónapokban azonban szélesebb területet ölelt fel a két ország konfliktusa, és olyan ügyekre is kiterjedt, mint Hongkong függetlensége, valamint a koronavírus eredete.

A Kínához tartozó, de félautonóm Hongkong különleges státuszt élvezhetett az Egyesült Államokkal történő kereskedelemben, de a terület önállóságát csorbító Kína által elfogadott nemzetbiztonsági törvény után az amerikai fél jelezte, hogy ezt a státuszt megszünteti. Emellett a Dél-kínai-tengeri kínai követelések is zavarják az Egyesült Államokat a szakértő szerint.

Kína az Övezet és Út programon keresztül infrastrukturális beruházásokat hajt végre világszerte, és a program sok kritikusa szerint az ázsiai ország a befolyása erősítésére használja a fejlesztéseket. A Dél-kínai-tengeren húzódik egy nagyon fontos tengeri kereskedelmi útvonal, és annak területét Kína a sajátjaként kezeli, miközben több ország is igénybe veszi azt.

Egy ilyen széles körű konfliktus megoldhatatlanná teszi, hogy a politikai döntéshozók rendezni tudják a konfliktusokat

- mondta Todd.

Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a felek helyzete alighanem romlik, hiszen Trump ezzel is szavazatokat akar majd nyerni. Ha Trumpot újraválasztják, akkor az amerikai Kína-politika aligha változik: újabb vámok és még több fenyegetés jöhet – állítja William Reinsch a Center for Strategic and International Studies nevű think tank tanácsadója.

Reinsch szerint ennek ellenére Kína mégis inkább Trump újraválasztásának örülne, mintsem Joe Biden megválasztásának. Elmondása a Kínában tevékenykedő amerikai forrásai egybehangzóan állítják ezt.

Kína úgy gondolja ugyanis, hogy Trump több kárt okoz a nyugati szövetségeseinek, mint Kínának, és ezért Kína összességében jól jön ki a helyzetből.

Trump 2017-es kormányzása óta többször vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót, valamint kihátrált az iráni atomalkuból, amit fő szövetségese, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország is támogattak. Nemrég pedig Trump 9500 katonát vont ki Németországból.

Címlapkép: Getty Images