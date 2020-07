Kritikus napok jönnek a koronavírus terjedésében – Az egész világ Amerikára figyel

Egy friss tanulmány szerint ha azt látják az emberek, hogy nem tudják kordában tartani a hatóságok a koronavírus terjedését, akkor csaknem olyan szintű „lefagyás” alakulhat ki a lakossági fogyasztásban, mintha ténylegesen szigorú korlátozások lépnének életbe és ebből a szempontból kritikusak az előttünk álló napok az Egyesült Államokban, ahol meredeken emelkedik az új fertőzöttek száma – mutat rá minapi anyagában a Nordea Bank. Szerintük az a kulcsfontosságú, hogy a következő napokban meglódul-e Amerikában a halálozások száma is a fertőzések száma után, mert ha nem, akkor az emberek teljesen más következtetéseket vonnak le és életben maradhat a V-alakú gazdasági kilábalással kapcsolatos eddigi elképzelésrendszer.

Ma reggeli külön cikkünkben már körbejártuk, hogy mennyire erőteljesen gyorsul az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány terjedése, hiszen napi szinten már 53 ezer új fertőzöttet mutat a John Hopkins egyetem adatbázisa az előző napi 45 ezerről. Így lassan tényleg realitássá válik Anthony Fauci vezető amerikai virológus minapi figyelmeztetése, miszerint 100 ezerig is ugorhat ez a szám, ha nem lép egységesen az ország (pl. kötelező maszkhasználat ott, ahol nem lehetséges a személyes távolságtartás) és a halálozások mostani 128 ezer körüli száma is sajnos akár megduplázódhat.

A Nordea Bank minapi anyaga szerint

az, hogy ennyire meglódult a járvány terjedése az Egyesült Államokban, alapvetően veszélyezteti azt az eddigi nézetet, hogy V-alakú gazdasági kilábalás zajlik és az élet szépen lassan majd visszatér a rendes kerékvágásba.

Ez egyelőre inkább az európai kontinensre lehet igaz (bár ott is csak lassú lehet a kilábalás üteme), ahol nincs egyelőre újbóli járványgyorsulás, így látványosan szétvált a két görbe.

A bank szakértői szerint a következő 6-10 nap a kritikus fontosságú az Egyesült Államokban, mert ekkor dől el egyrészt az, hogy sikerül-e a tagállami korlátozások feloldásának elnyújtásával, illetve újabb szigorításokkal kordában tartani a járvány terjedését, másrészt a fertőzés terjedésének felgyorsulása magával vonja-e a halálozások újbóli megugrását is.

Emlékeztetnek egy friss amerikai tanulmányra, amelynek egyik fő megállapítása az, hogy

ha az emberek azt látják, hogy nem tudják kordában tartani a hatóságok a járványt, akkor az a gazdaság teljes lezárásához hasonló fogyasztás-visszaesést, „lefagyást” okozhat.

Ilyen értelemben tehát még mindig kifizetődőbb a tanulmány szerint az a stratégia, hogy leállítják a gazdaságot, széleskörű tesztelést hajtanak végre és ezek után indítják újra a gazdaságot, mint az, ha nincsenek újbóli szigorú korlátozások, de „végignézi” az ország a járvány meredek felgyorsulását, ami aztán súlyos emberáldozatokat is szed a fogyasztás "lefagyása" mellett.

Ha tehát a következő napokban is azt látják az amerikaiak, hogy a járvány meredeken gyorsul, és a halálozások is megugranak, akkor az a kép alakulhat ki bennük, hogy nem lehet kordában tartani a vírust és ez a fogyasztást, ezen keresztül pedig a gazdasági kilábalását is jócskán visszavetheti.

A következő napokban tehát azt kell nagyon figyelni a Nordea szerint, hogy a halálozási görbe is meglódul-e, vagy sem.

Ha nem, akkor abból azt a következtetést vonhatják le az emberek, hogy a) a megnövekedett vírustesztelési kapacitások miatt ugrik a kimutatott fertőzések száma, b) olyan korcsoportokban terjed a vírus, amelyek kevésbé veszélyeztetettek, vagy c) a vírus „ereje”, halálozási rátája csökkent a nyári forró hónapokban. Ezek a következtetések tehát alapvető hatást gyakorolhatnak a lakosság magatartására, fogyasztási viselkedésére, és így a gazdaság kilábalási pályájára.

A Nordea szerint egyébként most még nem a vírus második hullámát látjuk az Egyesült Államokban, hanem inkább azt, hogy földrajzilag azokban a tagállamokban (főleg Texas, Arizona, Kalifornia, Florida) terjed intenzívebben, ahol eddig nem, így nagy retorikai csatára számít a demokrata vezetésű tagállamok és a republikánus Donald Trump elnök között abban, hogy mikor nyissák újra a gazdaságot és milyen ütemben.

A bank és a Reuters friss elemzése egyébként kétségbe vonja Trump azon sugalmazását, hogy a több kimutatott fertőzött csak a megnövekedett tesztelési kapacitások eredménye, hiszen az elvégzett teszteken belül emelkedik a pozitív teszteredmények aránya, azaz a vírus tényleg intenzívebben terjed. Az országos átlagban 5%-ról néhány hét alatt 7% körülre ugrott a pozitív teszteredmények száma, de amint az alábbi ábrán látszik: Floridában és Taxasban sokkal magasabb szinteken jár már ez, míg New Yorkban, a járvány eredeti epicentrumában 2% körül stagnál.

A bank vizsgálatai szerint az adja a legjobb indikációt arra, hogy mikor és milyen mértékben lehet enyhíteni a gazdasági korlátozó intézkedéseken, hogy hogyan változik a vírus miatti halálozások száma. Ebből a szempontból az Egyesült Államok egyébként elég rosszul áll, hiszen az alábbi grafikon jobb szélén található Svédországgal és az Egyesült Királysággal együtt, miközben azokban az országokban lehet (tovább) lépni a lazítások felé, vagy fent lehet azokat tartani, amelyek az x-tengelyen balra találhatók.

A rangsort az képezi, hogy 1 millió lakosra vetítve az utóbbi egy hónapban mennyivel nőtt a halálozások száma a koronavírus miatt és ebből a szempontból Olaszország mellett még Franciaországot is a „veszélyzónához” sorolja a bank amiatt, hogy nagyon alacsony az elvégzett tesztek száma (20 ezer darab egymillió főre vetítve, ami ötöde az amerikai, olasz és spanyol arányszámszámnak).

A bank szerint tehát

az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Svédország nem igazán gondolkodhat egyelőre a korábban bevezetett korlátozások érdemi további lazításában és így a korábban relatív lazább svéd szabályozás most már relatív szigorúbb szinten áll és várhatóan ott is marad még egy jó ideig.

Itt is visszaköszön az a fenti tanulmányban is jelzett következtetés, hogy közép távon vizsgálva kifizetődőbb lehet a gazdaság teljes leállítása és a széleskörű tesztelés, majd a gazdaság újraindítása, mint az, hogy próbáljuk viszonylag laza szabályozással korlátok között tartani a vírus terjedését, mert annak magas halálozás lehet az egyik fő következménye. Ennél erősebb megállapításokra azonban nem vállalkozik a bank és majd úgyis az idő dönti el, hogy melyik stratégia a költséghatékonyabb.

Címlapkép forrása: Noam Galai/Getty Images