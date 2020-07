Villámgyorsan kiürítette a kormány a koronavírus elleni fegyvertárát

Április vége és június vége között a kormány közel 900 milliárd forintot költött a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet kezelésére létrehozott egyik fontos eszköz terhére. Ezzel lényegében ki is merítette azt. Megmutatjuk, kik voltak ennek az osztogatásnak a legnagyobb nyertesei.

Sokszor írtunk már arról, hogy érdekesen módosította a 2020-as költségvetést a magyar kormány a járvány miatt. Még mindig nem ismert ugyanis, hogy a koronavírus okozta válsághelyzet hogyan írta át az idei büdzsé főbb bevételi és kiadási sorait.

Azt tudjuk viszont április eleje óta, hogy papíron két fontos költségvetési alapon keresztül veszi fel a harcot a kormány a járvány negatív hatásaival szemben: felállt a Gazdaságvédelmi Alap és a Járvány Elleni Védekezési Alap. Előbbi alapon keresztül valósultak meg a gazdaságpolitikai lépések, utóbbi keret pedig a járványügyi kiadásokra biztosított fedezetet, mi most az előbbivel foglalkozunk részletesen, ahogy tettük már a közelmúltban is.

Eredetileg a Gazdaságvédelmi Alap idei keretösszege 1346 milliárd forint volt. A kormány azonban ide sorolta be a bevételi és a kiadási oldalra is a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 423 milliárd forintos keretét, ezért attól el is tekinthetünk. A fennmaradó 923 milliárd forintnyi kiadás fedezete pedig bizonyos költségvetési és minisztériumi zárolás, azonban ennek részletes bontását soha nem közölte a költségvetésért felelős Pénzügyminisztérium. A Gazdaságvédelmi Alap kiadási oldalán az 5 pillérre épülő gazdaságvédelmi programokat nevesítette a kormány, ez volt az eredeti terv.

Az élet azonban felülírta ezt, és a tervekkel szemben túlnyomó részt más célokra fordítja a Gazdaságvédelmi Alap keretösszegét a kormány.

Ennek hátteréről részletesen már itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 02. Úgy megváltozott a kormány koronavírus-mentőcsomagja, hogy szinte már rá sem ismerni

Gazdaságvédelmi Alap (GA, 2020) Forrás Mrd Ft Kiadás Mrd Ft Kp-i intézmények megtakarításai 923 Gazdaságvédelmi programok I. Munkahelymegtartás II. Munkahely-teremtés III. Kiemelt ágazatok IV. Vállalkozás-finanszírozás V. Család- és nyugdíjasvédelem Elvonások visszajuttatása Egyéb, nem válságintézkedések Források összesen 923 Kiadások összesen 923 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az elmúlt bő két hónapban ugyanis több olyan közlöny is megjelent, ami számtalan forrásátcsoportosítást tartalmazott a Gazdaságvédelmi Alap terhére, a legkülönbözőbb célokra (űrkutatás, Budapest-Belgrád, stadion, sportközpontok beruházás, művészeti intézmények, határon túli gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, kiemelt közúti projektek). Az sem kizárt, hogy ezekkel az átcsoportosításokkal a kormány a korábbi költségvetési zárolások egy részét oldja fel.

A Portfolio gyűjtése szerint a kormány már 872 milliárd forintot költött el a Gazdaságvédelmi Alapból. Vagyis a 923 milliárd forintos kiadási keretösszeg 95%-át lényegében elköltötte.

Megfordítva ezt úgy is mondhatnánk, hogy a következő fél évben a koronavírus-válság idei kezelésére a kormánynak 51 milliárd forintja maradt közvetlenül a költségvetésben.

A legnagyobb kiadási tételek

Ha a Gazdaságvédelmi Alap fenti táblázatának kiadási oldalát vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő támogatásra a kormánynak sikerült uniós forrásokat szereznie, ezért ennek fényében nem teljesen meglepő, hogy a kormány más célokra is kezdett költeni a Gazdaságvédelmi Alapból. A főbb kiadáscsoportok a Portfolio gyűjtése szerint sorrendben a következők:

Versenyképesség-növelő támogatás (ezt tulajdonképpen fel lehet fogni az eredeti tervekben "kiemelt ágazatok támogatása" kiadáscsoportként) keretében költött a kormány 169 milliárd forintot . Itt a kabinet vissza nem térítendő forrást biztosított a pályázó vállalatok számára, beruházásaik megvalósításához.

(ezt tulajdonképpen fel lehet fogni az eredeti tervekben "kiemelt ágazatok támogatása" kiadáscsoportként) keretében költött a kormány . Itt a kabinet vissza nem térítendő forrást biztosított a pályázó vállalatok számára, beruházásaik megvalósításához. Kiemelt közúti projektekre és közúthálózat felújítására 140+24 milliárd forintot költött el a kormány.

projektekre és közúthálózat felújítására költött el a kormány. A turisztikai fejlesztési célelőirányzat 98 milliárd forinttal gyarapodott a döntések következtében (ez is megfeleltethető kiemelt ágazat pillérnek a fenti táblázatban).

fejlesztési célelőirányzat a döntések következtében (ez is megfeleltethető kiemelt ágazat pillérnek a fenti táblázatban). Vagyis a fenti 3 nagyobb célra ment el az eddigi költések 50%-a.

És néhány egyedi nagyobb költés, amit még ki lehet emelni:

A legnagyobb egyedi tétel viszont a Budapest-Belgrád vasútvonal többlettámogatása 82 milliárd forint értékben.

többlettámogatása értékben. Mindezek mellett jutott néhány tízmilliárd forint stadionokra és csarnokok építésére (pl. Bozsik Stadion, Veszprémi uszoda)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő beruházásait is támogatta ezen keresztül a kormány 42 milliárd forinttal.

A határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására 54,5 milliárd forintot különített el ebből a kormány.

Az Eximbank tőkeemelésére jutott 14,3 milliárd forint, valamint kamatkiegyenlítésére 15 milliárd.

Nemzeti agrártámogatásokra 25 milliárd forint.

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatására költött 11,4 milliárdot a kormány az alapon keresztül.

A Modern Városok Programja 20 milliárdot, a Magyar Honvédség 12 milliárdot, a Büntetés végrehajtás pedig 20 milliárd forintot kapott.

Mekkora a teljes számla?

Azt, hogy pontosan milyen hatással volt a koronavírus-járvány az idei költségvetésre, továbbra sem tudjuk pontosan, a fenti gyűjtésünk alapján azonban a kiadási oldalról lehet egyfajta képünk. Tovább részletezhetjük a kiadási oldali hatást, ha gazdaságvédelmi célú kiadások mellé hozzátesszük a járványügyi (elsősorban beszerzési) kiadásokat.

A májusi költségvetési adatokból pedig tudjuk, hogy összesen 590 milliárd forintnyi járványügyi eszközbeszerzésről született döntés, ebből a védekezésre fordított kiadások május végére elérték a 450 milliárd forintot.

Mindezek alapján tehát a koronavírus-járvány kezelésével összefüggésben a kormány 1462 milliárd forintot költött az idei költségvetésből. Ennek azonban csak egy kisebb része többletkiadás (a gazdaságvédelmi alap kiadásai nem növelik a teljes kiadási oldalt a fentebb bemutatott folyamatok miatt).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi