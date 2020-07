Devizakötvény-kibocsátással segített magán az Államadósság Kezelő az első fél évben

Az érvényben lévő, 2020. évre vonatkozó finanszírozási terv 60%-ban teljesült az első félévben – jelentette az Államadósságkezelő Központ (ÁKK.) A jó eredmény elsősorban a devizakötvény-kibocsátásoknak köszönhető. A teljesülés alapján az állam finanszírozása rendben zajlik, ám bizonytalanságot jelenthet, hogy az idei makrogazdasági pálya nagyon bizonytalan, így a költségvetés várható (kétszer már megemelt) finanszírozási igénye sem látható pontosan előre.

Az ÁKK a tájékoztatójának bevezetőjében említi, hogy a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos negatív gazdasági kilátások és a gazdasági hatásokat mérsékelni hivatott fiskális politikai lépések eredményeképp a kormány módosította a 2020-as költségvetés eredményszemléletű hiánycélját a GDP 2,7 százalékáról a GDP 3,8 százalékára. (Ez már a második módosítás volt, az eredeti terv még csak 1%-os deficit volt.) Az államháztartás központi alrendszerének előre jelzett pénzforgalmi hiánya ennek megfelelően 1.890 milliárd forintra emelkedett. A 60%-os teljesülés erre a megnövekedett finanszírozási igényre kidolgozott tervre vonatkozik, vagyis összességében nem áll rosszul az állam a forrásbevonás területén. A jelentős forrásbevonásra egyébként azért is volt szükség, mert az államnak jelentős összegben járt le adóssága az év első hónapjaiban, aminek a refinanszírozása, illetve a kassza újbóli feltöltése sok pénzt igényelt.

A lakossági piaci kibocsátási terv 68%-ban teljesült. A lakossági tulajdonban lévő lakossági állampapírok állománya 8 366 milliárd forint, ez 449 milliárd forinttal magasabb, mint 2019. év végén, valamint 100 milliárd forinttal magasabb, mint a COVID-19 válságot megelőző február végi adat. A teljes lakossági állampapír állomány (az intézményi tulajdonban lévő lakossági papírok lejáratai és a forgalmazóknál lévő saját számlás állományra vonatkozó opció lehívások következtében) a 2019. év végi 9 227 milliárd forintról 9 045 milliárd forintra csökkent. A MÁP Plusz kamatfordulós, a névértéken történő visszaváltás lehetőségével a befektetőknek csupán 2,4%-a élt átlagosan az első félévben.

Előre tekintve két lényeges tényező befolyásolhatja a lakossági értékesítési terv teljesülését. Egyrészt a júliusi, 657 milliárd forintnyi lakossági állampapír lejáratok újrabefektetése, másrészt a heti realizált lakossági értékesítésnek a tervezett értékhez képesti megvalósulása. A júliusi lejáratokról elmondható, hogy a lejáró lakossági állampapírok mintegy 46%-a intézményi kézben van, ami lakossági állampapírba nem újra-befektethető állomány. A fennmaradó júliusban lejáró lakossági hányad megújítása, az elmúlt hónapok adatai alapján, várhatóan megvalósul augusztus végéig – írja az ÁKK a jelentésében.

Az intézményi piaci kibocsátási terv 55%-ban teljesült az első félévben úgy, hogy a kötvényaukciók gyakorisága csupán április 9-től heti, a korábbi kétheti gyakorlattal szemben. Előre tekintve az ÁKK stratégiai célja továbbra is az adósságportfolió hátralévő átlagos futamidejének fokozatos, a piaci folyamatokkal összhangban végrehajtott növelése és a lejárati szerkezet simítása. 2020. második félévében várhatóan a 2031/A papír veszi át a 2030/A államkötvény helyett a 10 éves benchmark államkötvény szerepét. Ennek eredményeként új, várhatóan 2033-as futamidejű cserepapír kerül kibocsátásra az először júniusban kibocsátott 2029/A cserepapír mellé. Az ÁKK célja továbbra is likvid benchmark és csere államkötvény sorozatok felépítése, amely papírok bekerülhetnek a legfontosabb globális államkötvény-indexekbe. A 2031/A papír már teljesíti ezt az elvárást, az ÁKK stratégiai célja a 2038/A 15 éves benchmark papír globális indexekbe való bekerülésének elősegítése 2020. végére. A második félévben várhatóan új 5 éves benchmark államkötvény is bevezetésre kerül, amennyiben a 2025/C - a jelenlegi 5 éves benchmark - kinnlevő állománya meghaladja az 1 000 milliárd forintot.

A 4 milliárd eurós devizakötvény piaci kibocsátási terv 88%-ban teljesült. A devizaadósság aránya jelenleg a teljes államadósság 17,3%-a, összehasonlítva a 2019. év végi 17,7%-os átlagos értékkel. Előre tekintve, a megfelelő piaci kondíciók fennállása esetén tervezett Japán Jen Szamuráj (potenciálisan „zöld”) kötvénykibocsátással várhatóan teljesül az érvényben lévő finanszírozási terv előirányzata. Érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években az ÁKK devizakötvény-kibocsátási tervei jelentősen alulteljesültek, összhangban a gyors devizaadósság-leépítési szándékokkal. Az idén erre nem kerül sor, hiszen a koronavírus-válság a megszokottnál nagyobb kihívást jelentett az adósságkezelő számára.

Az ÁKK továbbra is fenntartja a lehetőséget a devizaadósság aktív kezelését célzó műveletek (nyilvános vagy másodpiaci visszavásárlás valamint csere) lebonyolítására a korábbi időszak gyakorlatának megfelelően. Az idei évben végrehajtott devizakötvény kibocsátásokkal és devizahitel felvételekkel nem változik az ÁKK stratégia célja, hogy a devizaadósság részarányát a teljes adósság 20%-a alatt tartsa és lehetőség szerint fokozatosan, a piaci és makrogazdasági folyamatokkal összhangban csökkentse.

A címlapképen Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója. Fotó: Stiller Ákos.