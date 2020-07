Koronavírus: megérkeztek a pénteki magyar adatok

In English

Hat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4172 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így 588-ra emelkedett az elhunytak száma, 2752-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 832 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 150 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

A hat újabb eset azt jelzi, hogy továbbra is kifejezetten alacsony a koronavírus hazai terjedése.

Az elmúlt napokban is 1 fő volt az elhunytak száma, így ebben az adatban sincs meglepetés.

Az aktív esetek száma viszont szokatlanul nagymértékben, 26 fővel csökkent, amit azt jelzi, hogy egyre többen gyógyulnak meg a betegségből.

Érdekes a regionális mintázata a mai 6 új fertőzöttnek, mert 3 ember Heves megyében kapta el, 1-1-1 ember pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron megyékben. Így tehát szokatlan módon hosszú ideje sem Budapesten, sem Pest megyében nem találtak új fertőzöttet az utóbbi 24 órában.

"Megszűnt a veszélyhelyzet, de életben van a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van" - írja a koronavirus.gov.hu. A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is - írják.

