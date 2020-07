Váratlanul megjelentek az adatok: májusban is zuhant a magyar külkereskedelem

Az áprilisi sosem látott visszaesés után májusban is érdemben csökkent a külkereskedelem Magyarországon, derült ki a KSH holnapjára feltöltött adatokból. Az egyensúlyi pozíciónkkal kapcsolatban azonban jó hír, hogy a külkereskedelmi mérleg az áprilisi jelentős deficit után szufficitbe váltott.

Májusban 19%-kal esett vissza az import forintban számolva az előző év azonos időszakához képest az áprilisi 21%-os zuhanás után a koronavírus-válság hatásai miatt. Ez azt jelzi, hogy a belső kereslet májusban is kifejezetten gyenge volt, annak ellenére, hogy a legszigorúbb korlátozó intézkedések az áprilisi hónapot érintették. Májusban úgy tűnik, hogy még nem igazán állt helyre a gyáraknak a termelése és a lakosság is visszafogottan költekezhetett.

A kivivel forintban számolva 23%-kal esett vissza májusban éves alapon, ami igen komoly zuhanást jelent, azonban az adat így is jobb, mint az áprilisi 30%-os zuhanás. Miután Magyarország kis, nyitott gazdaság, így az európai és globális recesszió érdemben visszaveti a hazai gazdaság teljesítményét is. Ez mutatkozik meg az exportadatainkban. Összességében tehát a kivitel már nem teljesített annyira gyengén, mint a legszigorúbb hazai korlátozások időszakában, azonban érzékelhető, hogy az európai lassú helyreállási periódus még hosszabb ideig nyomot hagy majd a magyar exportszámokon, ami az egész hazai gazdaság növekedésére is negatív hatással lesz.

Ahogy az alábbi ábrán látszik, a járműexport továbbra sem állt helyre, az áprilisi 80%-os visszaesés után májusban 50%-os csökkentést láthatunk az előző év azonos időszakához képest. Habár kétségtelen, hogy a májusi adat már jobb, mint az április volt, továbbra is mutatja, hogy az autógyártás és az autók iránti kereslet mélyen a válság előtti szint alatt húzódik.

Miután az export gyorsabban áll helyre, mint az import, így az áprilisi közel 200 milliárd forintos mínusz után a külkereskedelmi mérleg májusban 52 milliárd forintos többletet mutatott.

A KSH július 9-én fogja közzétenni a májusi külkereskedelemről szóló gyorsbecslését (előzetes külkereskedelmi adatok), így a mostani adatok megjelenése váratlannak számít, és még „nagyon előzetesnek” mondhatóak. Vagyis, érdemben változhatnak még, de a tendenciákat kétségtelenül jól ragadja meg a közzétett adatsor.

Arra lehet számítani, hogy a kilábalás fokozatos lesz a magyar külkereskedelemben. A következő hónapok már jobb adatokat hozhatnak, mint az április-májusiak voltak, miután az európia országok feloldják a korlátozó intézkedéseket, és újraindul a termelés, azonban az európai gazdaság lassú kilábalása ránk is hatással lesz.

